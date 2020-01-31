Aston Martin, Rapide E isimli ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürme planlarını resmi olarak ve süresiz biçimde erteledi. Bunun nedeni, Aston Martin'in kötü bir yılı geride bırakması.

Aston Martin, daha önce duyurduğu elektrikli otomobil planlarını ertelediğini resmi olarak duyurdu. Duyurunun, Formula 1 ekiplerinden Racing Point'in patronu olan Lawrence Stroll'un Aston Martin'in yaklaşık %20'sini 500 milyon pound karşılığında satın almasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Bu ayın başında projeyle ilgili çıkan haberleri doğrulamayı reddeden Aston Martin, Rapide E isimli elektrikli aracının piyasaya çıkışını süresiz olarak erteledi. Şirket, alt markası Lagonda'nın tamamen elektrikli aracının çıkışını da 2022 yılından "en erken 2025'e" erteledi.

2019 yılı, Aston Martin açısından çok kötü geçti:

Satış ve erteleme haberlerinin nedeni olarak Aston Martin CEO'su Andy Palmer'ın 2019 yılını "Çok kötü bir yıl" olarak değerlendirmesi gösteriliyor. Şirket, 2019 yılını satışlar artmasına rağmen 100 milyon poundluk (789 milyon TL) kayıpla kapatmıştı.

Aston Martin; yeni yatırımı, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra duyurdu. Toplantıda Stroll'un teklifinin yanı sıra yeni yeni gelişmekte olan Çinli otomobil devi Geely’nin de teklifi değerlendirildi. Financial Times, Geely'nin teklifinin Aston Martin'in elektrikli araç üretiminin hızını artırabileceğini yazmıştı.

Palmer, elektrikli otomobillerin büyük bir destekçisi olduğunu belirtirken Aston Martin'in yakın gelecekte hibrit bir otomobile odaklanacağını kaydetti. Aston Martin'in rakiplerinin, örneğin Porsche'nin, 2025 yılından önce piyasaya elektrikli araç sürmeyeceğine dikkat çeken şirket CEO'su, rakipleriyle benzer bir takvime sahip olduklarını savundu.

Rapide E ilk kez 2015 yılında ortaya çıkmış ve otomobilin ilk prototipi Williams F1 takımının teknik kolu olan Williams Advanced Engineering ile birlikte üretilmişti. Bundan kısa bir süre sonra Aston Martin, aracı Çinli teknoloji devi LeEco ile ortak olarak üreteceklerini duyurdu. Bununla birlikte LeEco, 2017 yılında borcu nedeniyle iflas edince Aston Martin, Rapide E planlarının boyutunu küçültmek durumunda kalmıştı.