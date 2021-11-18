NordPass tarafından her sene yayınlanan “En Yaygın Şifreler” raporuna göre, en çok kullanılan şifrelerin başında ‘123456’ geliyor. Genel olarak rakamlardan oluşan en çok kullanılan şifreler arasında, Türkiye’de ise 7. sırada ‘sanane’ kelimesi yer alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle internet ve sosyal medya kullanımında son derece önemli hale gelen şifre kullanımının ne yazık ki kullanıcılar tam anlamıyla bilincinde değil. Sıkça yaşanan hesap ya da kişisel verilerin çalınması gibi olayların başında zayıf şifreler geliyor. İstanbul fethedilmeseydi şifresiz kalacak olan amcalar, kendisi unutacağı için hesabını çalacak olan kişiye çerezlik şifre sunan kullanıcılar derken şifre bilincinin oturmadığı gözler önüne seriliyor.

Siber güvenlik uzmanları ise çözülmesi kolay şifreler kullanılmaması konusunda kullanıcıları sık sık uyarıyor. NordPass tarafından her sene düzenli olarak yayınlanan “En Yaygın Şifreler” raporu, insanların kolay şifreler sebebiyle sürekli siber tehlike altında olduğunu gösteriyor. Rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘12345’ yer alırken, bir akıl oyunu olarak yapılan ama komediye dönüşen ‘sanane’ şifresi ise Türkiye’de 7. sırada yer alıyor.

Türkiye’de ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler:

Raporda ayrıca birçok insanın şifre olarak futbol takımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimleri kullandıkları görülüyor. Bilgi Teknolojileri güvenliği şirketi ESET’te güvenlik uzmanı olarak çalışan Jake Moore, NordPass’ın yaptığı bu araştırmanın, zayıf bir şifre kullanmanın içerdiği riskleri insanların halen anlamadığını gösterdiğini belirtti ve ziyaret edilen her site için farklı şifreler belirleyen şifre yöneticisi kullanmalarını önerdi. Rapora göre dünyada en yaygın kullanılan şifreler:

1- Şifre: 123456

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 103170552

2- Şifre: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 46027530

3-Şifre: 12345

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 32955431

4-Şifre: qwerty

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 22317280

5-Şifre: password

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 20958297

6- Şifre: 12345678

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 14745771

7- Şifre: 111111

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 13354149

8- Şifre: 123123

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 10244398

9- Şifre: 1234567890

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 9646621

10- Şifre: 1234567

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 9396813

Türkiye'de en yaygın kullanılan 10 şifre

1- Şifre: 123456

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 1461585

2- Şifre: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 837048

3- Şifre: 12345

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 299343

4-Şifre: password

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 172203

5- Şifre: 12345678

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 117342

6- Şifre: 1234567

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 67168

7-Şifre: sanane

Kırılma süresi: 2 dakika

Kullanıcı sayısı: 51605

8- Şifre: 1234567890

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 40623

9- Şifre: galatasaray

Kırılma süresi: 4 ay

Kullanıcı sayısı: 36661

10- Şifre: asdasd

Kırılma süresi: 17 dakika

Kullanıcı sayısı: 24227