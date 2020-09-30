Hyundai, 2021 i20 N Line'ı duyurdu. Sportif tasarımına rağmen standart motor seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulan araç, 2021 yılının ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek. Hyundai i20 N Line'ın fiyatı ise şu an için gizemini koruyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden Hyundai, 2021 model i20 N Line'ı duyurdu. Klasik i20'ye oranla çok daha sportif bir görünüme sahip olan araç, Hyundai hayranlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki bu araç, sürücülere neler sunuyor?

i20 N Line için N pakette olmasından ötürü güçlü bir motora sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Hyundai, yeni aracında performans iyileştirmesi yapmadı. Araç, baz modelinde 83 beygir gücünde 1.2 litrelik doğal emişli benzinli motor tercih ediyor ve sürücüler 99 ya da 118 beygir güç üreten turboşarjlı 1.0 litrelik motor tercihinde de bulunabiliyorlar. Eğer bu seçenekler yetmediyse, karbondioksit emisyonunu ve yakıt tüketimini azaltan hibrit motor tercihi de yapılabiliyor.

Karşınızda 2021 model Hyundai i20 N Line

2021 model Hyundai i20 N Line, 2 renkli bir tasarıma sahip. Ayrıca aracın ön ve arka tamponu, standart modele kıyasla çok daha agresif çizgilerle tasarlanmış. 17 inç büyüklüğünde jantlara sahip olan i20 N Line, bu boyutlardaki jantlarla da daha heybetli bir görünüme kavuşmuş durumda. LED farların da araca oldukça farklı bir hava kattığını söylemek gerekiyor.

2021 Hyundai i20 N Line'ın iç tasarımı da dışı gibi sportif bir yapıya sahip. Siyah renkli sportif ön koltuklar ve N markalı direksiyon simidi, tüketicilere etkileyici bir görünüm sunuyor. Ayrıca metal pedallar, siyah ve kırmızı deri kaplı vites topuzu, iç tasarımda kullanılan kırmızı dikişler ve N ambleminin hem direksiyon hem de vites topuzundaki vurgusu, araca daha özel bir hava katıyor.

2021 model Hyundai i20 N Line, 2021'in ilkbahar aylarında Avrupa pazarında satışa sunulacak. Ayrıca bu aracın tam bir performans canavarı olan 200 beygirlik versiyonu da yakın bir gelecekte karşımıza çıkacak. Hyundai, aracın satışa sunulmasına yakın fiyat seçeneklerini de duyuracak.