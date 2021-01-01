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  • Fahrettin Koca, Mutasyonlu Virüsün Ülkemizde Tespit Edildiği

Son Dakika: İngiltere'den Türkiye'ye Giriş Yapan 15 Kişide Mutasyonlu COVID-19 Tespit Edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den ülkemize giriş yapan 15 kişide mutasyonlu COVID-19 virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Mutasyonlu virüs tespit edilen kişiler kontrol altına alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve sonrasında çevre ülkelerde de tespit edilen mutasyona uğramış COVID-19 virüsünün, İngiltere'den ülkemize giriş yapan 15 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Mutasyonlu virüsün tespit edildiği kişilerin kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Koca, izolasyonları devam eden kişilerin temas çevrelerinin de karantinaya alındığını ve yaygın temas taraması yapıldığını belirtti.

İngiltere'den ülkemize giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi:

Mutasyonlu virüs basın açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almış ve bu ülkeden yurda girişleri askıya almıştı. Bakan Koca ise mutasyonlu virüsün görüldüğü hastalar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler, tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır."
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Fahrettin Koca, yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüsün İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmediğini ve İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak : https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1345052710836596737
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