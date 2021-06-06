Mayıs Ayında En Çok Satılan Otomotiv Markaları Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, mayıs ayının en çok satan araçlarını açıkladı. Hem binek hem de ticari araçların listesi yayınlanırken, ülkemizde geçen ay satılan lüks araçlar da dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), her ay Türkiye’deki otomotiv piyasasının nabzını tutuyor ve pazarda en çok satılan araçların listesini yayınlıyor. ODD, geçtiğimiz mayıs ayının en çok satılan otomobil ve hafif ticari araçlarının bulunduğu listeyi yayınladı.

ODD verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin Mayıs ayına göre toplamda %69,8 oranında büyüyerek 54 bin 734 adet seviyesinde gerçekleşti. Bunlardan 43 bin 138'i otomobil satışı olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari satışları ise 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi..

Mayıs ayının en çok satan 5 markası:

ODD raporuna göre geçtiğimiz mayıs ayında binek ve hafif ticari araç kategorilerindeki toplam satışlarda Fiat, 10.018 adet araç satışı ile ilk sıraya; Volkswagen ise 6.260 araç satışı ile ikinci sıraya oturdu. Alman otomotiv devini 5.330 araç ile Renault takip etti. 4. sırada 4.463 araçla Ford bulunurken, listenin son sırasında ise 3.466 araçla Toyota var.

Hafif ticari araç satışları:

Hafif ticari araç segmentinde ise birincilik 3.369 araç satışı ile Ford’un olurken, hemen arkasından 2.883 satış ile Fiat geliyor. Listede 3. sırada 1.754 satışla kendine yer bulan Volkswagen’i 588 satışla Toyota ve 514 satışla Peugeot takip etti.

Otomobil satışları:

Mayıs ayında 7.135 adet otomobil satışı gerçekleştiren Fiat, bu kategoride de pazarın lideri oldu. Fiat'ı 5.033 satışla Renault ve 4.506 satışla Volkswagen takip etti. Toyota, 2.878 adetle dördüncü; Peugeot ise 2.561 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında lüks araçlar da satıldı:

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede sadece Smart ve Maserati satış yapmadı. Geçtiğimiz ay Türkiye’de 4 Ferrari, 2 Aston Martin, 2 Lamborghini, 1 Bentley ve 1 Jaguar satışı gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde en çok satan 5 marka:

Ocak-Mayıs dönemine baktığımızda ise ülkemizde binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında toplamda %72 artış yaşandı. Bu dönemde toplam 314.882 araç satılırken bu sayı 2020 Ocak-Mayıs döneminde 183.095 adetti. 2021'in ilk 5 ayında en çok satan 5 marka ise şöyle: