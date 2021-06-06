Mitsubishi’nin ASX ve Outlander modellerini bir araya getirerek oluşturduğu Mitsubishi Eclipse Cross, sert görünümlü bir Crossover. Bu içeriğimizde Mitsubishi Eclipse Cross’un dikkat çeken özellikleri, donanım paketleri ve fiyat listesine yakından bir göz atıyoruz.

Mitsubishi’nin son zamanlarda SUV modelleri ile başı dertteydi. ASX modeline otomatik şanzıman seçeneği koyamayan Mitsubishi, Outlander’ın 2.0 litrelik motoru ile yüksek vergi diliminde yer alması da istenen satış rakamlarına ulaşmayı zorlaştırmıştı. Mitsubishi de bu iki modelin arasında kalan Mitsubishi Eclipse Cross modelini 2017/2018 yıllarında satışa sunmaya başladı.

Tasarım olarak ASX ve Outlander modellerinin karması olan Mitsubishi Eclipse Cross, piyasadaki diğer SUV’lere göre daha uzun, sert ve atletik görünümlü diyebiliriz. Bu içeriğimizde Mitsubishi Eclipse Cross modelinin öne çıkan özelliklerine ve fiyat listesine yakından bir göz atıyoruz.

Tasarım

Dış tasarım: Eclipsenin çizgileri SUV gövdesinde

Mitsubishi ASX ve Outlander modellerinin arasında kalan Eclipse Cross, sert hatların ön plana çıkarıldığı bir dış tasarıma sahip. Özellikle aracın yan tarafından başlayıp, kaputta devam ettirilen derin çizgi Mitsubishi Eclipse Cross’a sert bir hava katıyor. Bu sert görünüm kısık ön farlar ve tampona gömülü sis farları ile tamamlanıyor. Aracın arkasına geldiğimizde ise arka stop lambaları bagaj kapağında birleşerek hoş bir görünüm ortaya koyuyor.

Mitsubishi Eclipse Cross, krom detayların hâkim olduğu bir dış tasarım yolu izlemiş. Ön, arka tamponlarda ve yan korumalarda kullanılan krom detaylar, ön ızgara ve cam çerçevelerinde de kendini gösteriyor. Aracın tavanı ise 2 adet panaromik sunroof ile kaplanmış durumda. Bu panaromik cam tavanlarının sadece Intense ve Instyle paketlerinde bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

İç tasarım:

Mitsubishi Eclipse Cross, neredeyse bir hatchback otomobili andıran tasarımı ile ferah bir yaşam alanı sunmayacakmış gibi duruyor. Fakat hem arka hem de ön tarafta oldukça geniş ve rahat bir koltuk düzeni yapılmış. Sürücü tarafına baktığımızda dış tasarımdaki sert çizgiler ön ve orta konsollara da hakim olmuş durumda. Ayrıyeten yine krom detaylar orta konsol çizgilerinde de devam ettirilmiş. Ön sürücü konsolunda iki adet klasik kadran ve ortasında küçük bir yol bilgisayarı bulunuyor.

Aracın orta konsolunu ise büyük bir çift bölgeli otomatik klima kontrol paneli kaplarken, dokunmatik multimedya ekranı en üste çıkıntı şeklinde yerleştirilmiş. Klima kontrol panelinin hemen altında küçük bir saklama alanı ve 2 adet USB girişi bulunuyor. Vites topuzunun hemen arkasında ise multimedya ekranını kontrol etmek için bir touchpad bulunuyor. Mitsubishi Eclipse Cross bagaj kısmında biraz hayal kırıklığına uğratsa da genel iç tasarımı sayesinde bu açığı kapatmayı başarıyor.

Güvenlik

Ön çarpışma önleyici sistem (FCM):

Artık modern araçların hemen hemen tümünde bulunan ön radarlar ve sensörler, birçok faydalı güvenlik önleminin arabalara eklenmesini sağlıyor. Ön çarpışma önleyici sistem de bunlardan biri. FCM, aracın önünde bulunan radarları kullanarak çarpışma ihtimali olduğu durumlarda sürücüyü uyarıyor ve gerekirse otomatik fren uyguluyor.

Şerit takip uyarı sistemi (LDW):

Yine modern arabalarda görmeye alışkın olduğumuz bir diğer güvenlik sistemi LDW oluyor. Şerit takip uyarı sistemi, aracın önündeki kameraları kullanarak sürücü şerit dışına çıktığında sesli uyarı veriyor.

Kör nokta uyarı sistemi (BSW):

Mitsubishi Eclipse Cross’un her bir yanı radarlar ile kaplanmış. Arka tamponlarda bulunan radar sayesinde Eclipse Cross sürücülere kör nokta uyarısı verebiliyor. Sesli bildirim olarak verilen bu uyarı, eğer bildirimleriniz kapalı ise dikiz aynalarda ikaz işareti olarak sürücüye ulaşıyor.

RISE gövde sistemi:

Her ne kadar aktif kullanılabilir bir güvenlik önlemi olmasa da RISE gövde sistemi gerekli durumlarda hayat kurtarabiliyor. Mitsubishi imzalı bu gövde tasarımı şiddetli hasarları emip tüm gövdeye dağıtacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede kaza durumunda gövde şiddeti tüm araç iskeletine dağıtarak iç yapının bütün hâlinde kalmasını sağlıyor.

Konfor ve Teknoloji

Adaptif hız sabitleyici:

Uzun yolların ve yoğun trafiğin vazgeçilmezi olan adaptif hız sabitleyici, yine aracın öndeki radalarlarını kullanarak çalışıyor. Öndeki sürücü ile mesafeyi koruyan, gerekli durumlarda fren yapan bu sistem, özellikle uzun yollarda arkanıza yaslanıp keyifli bir yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Yoğun trafikte de oldukça faydalı olan adaptif hız sabitleyici ne yazık ki sadece Eclipse Cross’un en üst donanım paketinde mevcut. Fakat diğer paketlerde normal hız sabitleyici bulunuyor.

Multimedya sistemi:

Mitsubishi Eclipse Cross’un orta konsol kısmının en üstünde bir adet 7 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Smartphone Link Display Audio olarak adlandırılan bu ekran, temel olarak akıllı telefon bağlantısına odaklanmış durumda. Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen ekranın en iyi özelliği ise touchpad ile kontrol edilebilir olması. Ayrıca sistem sesli komut ile de kontrol edilebiliyor. Kısacası 7 inçlik bu ekran, küçük görünmesine rağmen içine birçok özellik sığdırıyor ve oldukça hızlı bir arayüze sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Rockford Fosgate Premium Ses Sistemi:

Popüler araç ses sistemi markası Rockford Fosgate, Mitsubishi Eclipse Cross’un ses sistemi tercihi olmuş durumda. Tabii yine bu ses sistemi en üst donanım paketinde bulunuyor. Rockford Fosgate ve Mitsubishi ortaklığında tasarlanan bu dokuz hoparlörlük sistem, DTS Neural Surround teknolojisine sahip olarak geliyor.

Head Up Display (HUD):

Son dönemde sıklıkla görmeye başladığımız Head Up Display bilgi ekranı, Eclipse Cross’un yine en üst donanım paketinde kullanılmış. direksiyonun üstünde, sürücünün yola baktığı yere konumlandırılan bu şeffaf ekran, hızınızı ve bazı diğer bilgileri güzünüzü yoldan ayırmadan takip etmenizi sağlıyor.

Mitsubishi Eclipse Cross donanım paketleri:

4x2 Invite MT

4x2 Invite CVT

4x2 Invite CVT Sport Pack

4x2 Intense CVT

4x4 Instyle CVT

Mitsubishi Eclipse Cross donanım yönünden zengin bir otomobil diyebiliriz. Invite serisi modelin en düşük donanım paketi olurken; MT düz vitesi CVT ise otomatik vitesi temsil ediyor. Invite en düşük donanım paketi olsa da ön çarpışma önleyici sistem dâhil seride bulunan hemen hemen her güvenlik önlemine sahip. Arada kalan Intense paketi ise Invite paketinden farklı olarak panoramik cam tavan, elektrikli el freni, multimedya ekranı ve birkaç ek güvenlik önlemine sahip.

En üst paket olan Instyle ise yukarıda bahsettiklerimize ek olarak deri kaplama, çok yönlü çevre görüş sistemi, elektrikli sürücü koltuğu ve yol tutuşunu arttıran S-AWC sistemi ile birlikte geliyor. Mitsubishi rakiplerine göre oldukça düşük fiyatlı olan en alt donanım paketine bile diğer paketlerde bulunan birçok özelliği eklemiş durumda.

Mitsubishi Eclipse Cross performansı, motoru ve yakıt tüketimi:

Eclipse Cross’un tüm donanım paketlerinde aynı motor kullanılıyor. 1.5 litrelik direkt enjeksiyonlu ve turboşarjlı bu motor, 163 beygir gücü ve 250 Nm tork üretiyor. Benzinli ve turboşarjlı motor ise Eclipse Cross’un hızlanma performansını epey bir arttırıyor. Sürekli değişken şanzıman (CVT) ile desteklenen bu motor, yakıt performansı konusunda da iyi bir iş ortaya koyuyor. Yakıt tüketimi donanım paketlerinde bulunan farklı çekiş sistemi ve viteslere göre değişiyor. Hangi donanım paketi ne kadar yakıt tüketiyor gelin yakından bakalım. Tüm paketlerde 1.5L 16-Valf DOHC MIVEC Turboşarjlı (163 HP) motor kullandığını da yakıt tüketimine geçmeden belirtmiş olalım .

4x2 Invite MT

Şehir içi (lt/100 km): 8,2

Şehir dışı (lt/100 km): 5,9

Ortalama (lt/100 km): 6,7

4x2 Invite CVT

Şehir içi (lt/100 km): 7,9

Şehir dışı (lt/100 km): 6,4

Ortalama (lt/100 km): 6,9

4x2 Intense CVT

Şehir içi (lt/100 km): 7,9

Şehir dışı (lt/100 km): 6,6

Ortalama (lt/100 km): 7,1

4x4 Instyle CVT

Şehir içi (lt/100 km): 8,8

Şehir dışı (lt/100 km): 7,0

Ortalama (lt/100 km): 7,7

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 fiyatları:

Mitsubishi Eclipse Cross 4x2 Invite MT: 300.394 TL (Kampanyalı fiyatı 287.650 TL)

Mitsubishi Eclipse Cross 4x2 Invite CVT: 324.244 TL (Kampanyalı fiyatı 311.500 TL)

Mitsubishi Eclipse Cross 4x2 Invite CVT Sport Pack 341.827 TL (Kampanyalı fiyatı 315.500 TL)

Mitsubishi Eclipse Cross 4x2 Intense CVT 372.742 TL (Kampanyalı fiyatı 355.750 TL)

Mitsubishi Eclipse Cross 4x4 Instyle CVT 440.644 TL (Kampanyalı fiyatı 427.900 TL)

Mitsubishi Eclipse Cross modelinin öne çıkan özelliklerine, tasarımına ve fiyat listesine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sizler de Mitsubishi Eclipse Cross modelinde beğendiğiniz ve beğenmediğiniz özellikleri bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.