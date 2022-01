NFT ve Kripto Para Kazandıran Legend of Ymir Duyuruldu

Güney Koreli oyun geliştiricisi WeMade, Legend of Mir serisinin yeni üyesi olacak Legend of Ymir'i duyurdu. Oyunculara NFT ve kripto para kazanma şansı veren Legend of Ymir hakkında detay paylaşılmasa da oyun içinden görüntüler gösterildi.

MMORPG serisi Legend of Mir ile popülerlik kazanan Güney Kore merkezli oyun geliştiricisi WeMade, günümüzde MIR4 ile pek çok oyuncuya ev sahipliği yapıyor. MIR4’ün oyuncuları asıl çeken noktası, oyun içinde kripto para kazanabilme imkânı olurken geçtiğimiz gün, geliştirici şirket yeni oyununu duyurdu. Mir serisini devam ettirmeye istekli olan WeMade, serinin yeni teknolojiler barındıran oyunu Legend of Ymir’i duyurdu. Mir efsanesini İskandinav efsanelerinden esinlenen bir kılığa sokan şirket, oyunun grafiklerini ve arkasındaki teknik detaylardan bazılarını açıklayan bir video da yayımladı. Legend of Ymir, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor ve dolayısıyla oldukça üst düzey grafikler sunuyor. Legend of Ymir için yayımlanan tanıtım videosu: Legend of Ymir için yayımlanan videoda yeni oyunun tıpkı MIR4 gibi blok zincir desteğine sahip olacağı ve NFT’lere yer vereceği açıklandı. Bugün ücretsiz olarak oynanabilen MIR4 de Legend of Ymir’de bulunacağı söylenen bu özelliklere sahip durumda. Peki MIR4 ve Legend of Ymir, birbirinden tam olarak nerede ayrılıyor? Legend of Ymir ve MIR4’ü ayıran ana etmen, oyunun grafikleri ve teması olacak. Asya temasını konu alan MIR4’ün aksine yeni oyun, Kuzey Avrupa efsanelerini baz alacak ve grafiksel anlamda büyük bir gelişme sunacak. Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanan oyun, videoda gördüğümüz kadarıyla yüksek kalitede dokuya, ışıklandırmaya ve karakter tasarımına sahip olacak. Oyun, Unreal Engine 5’in sunduğu Lumen ve Nanite ile Epic Games’in MetaHuman Creator araçlarından faydalanıyor. İLGİLİ HABER Oynadıkça Kripto Para ve NFT Kazanabileceğiniz 5 Oyun Projesi Oyun hakkında şimdilik detaylı bilgi bulunmuyor. Oyunun ne zaman çıkacağı veya hangi platformlarda yayımlanacağı da paylaşılmayan bilgiler arasında yer alıyor. Geliştiriciler, oyunculara yalnızca “iyi yapılmış yeni nesil MMORPG ile döneceğiz” mesajını verdi. Ayrıca videoda gösterilen grafiklerin ne kadarının oyunun son halinde gözükeceğini de yakında göreceğiz.

Kaynak : https://gamingonphone.com/news/legend-of-ymir-is-an-upcoming-mmorpg-nft-game-by-wemade/

8 3 1 0 0