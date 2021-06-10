Opel'in en sevilen otomobil serilerinden Astra'nın piyasaya sürülecek yeni neslinin ilk görüntüleri paylaşıldı. Görsellere göre Opel, mevcut nesilden çok daha modern bir otomobil ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor.

Alman otomobil markası Opel, en popüler ve klasik modellerinden biri olan Astra’nın yeni neslinin nasıl bir tasarım ile karşımıza çıkacağının ipuçlarını sunan basın görsellerini paylaştı. Paylaşılan görsellere göre Opel, yeni Astra'nın hem dış tasarımını hem de iç mekan tasarımını modern çizgiler ve donanımlarla geliştirmiş durumda.

Paylaşılan bilgilere göre yeni nesil Astra'nın dışında, ilk kez yeni nesil Mokka'da karşımıza çıkan Opel Vizör’ün daha da gelişmiş bir versiyonu yer alırken; Ön tarafı boydan boya kaplayan ultra ince IntelliLux LED farlar, araca yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Arka tarafta ise 'Astra' yazısı, tüm yeni Opel modellerinde olduğu gibi bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

Astra, dışındaki tasarım yenilemesini iç mekanda da sürdürüyor. Boydan boya kullanılabilir, cam yüzeyli bir yapıya sahip olan Pure Panel, sürücü odaklı bir yapıya sahip. Ayrıca Opel, Astra'da fiziksel kontrol tuşlarına veda ederek sürücünün gözlerini yoldan daha az ayırmasını sağlayan tuşlu kontrol sistemine geçmiş durumda.

Opel CEO’su Michael Lohscheller, "Yeni nesil Opel Astra’nın güçlü bir izlenim bırakacağına ve yeni müşterileri markaya çekeceğine eminiz. Gelecek nesil Astra, kompakt sınıf modelimizin 30 yıllık tarihinde heyecan verici yeni bir sayfa açacak” diyerek yeni model ile ilgili hedeflerini de dile getirdi" ifadelerini kullanarak yeni nesil Astra için duydukları heyecanı paylaşmış oldu. Bu arada yeni nesil Astra'nın Opel'in elektrikli otomobil dönüşümünün bir parçası olacağını da aktaralım.