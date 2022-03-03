Mobil uygulama araştırma platformu SocialPeta, 2022 yılında bu devasa ekosistemi nelerin beklediğini araştırdı. 70'ten fazla ülkeyi kapsayan araştırma, geliştiriciler için çok önemli hususlar gösteriyor.

Mobil uygulama dünyası her geçen gün biraz daha genişlerken teknoloji devleri, kullanıcıların korunabilmesi için çeşitli adımlar atıyorlar. Örneğin Apple, kullanıcıların verilerinin takip edilmesini engelleyen özelliğini kullanıma sundu. Bu da uygulama geliştiricileri özellikle de reklamlar açısından yeni arayışlara itti.

Mobil uygulama dünyası ile ilgili sunduğu anlamlı verilerle bilinen SocialPeta, 70 ülke ve bölgeyi kapsayan geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Geliştiriciler için çok önemli detaylar sunan bu araştırma, mobil uygulama dünyasındaki rekabetin geçtiğimiz yıl nasıl değiştiğini ve bu yıl, geliştiricileri nelerin beklediğini gözler önüne serdi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, SocialPeta'nın araştırmasındaki detaylara yakından bakalım.

2021, mobil uygulama dünyası için nasıl geçti?

Reklam pazarında yaşananlar

2021 yılında mobil reklamveren sayısı geçen senesine göre %8.23 düşüş yaşayarak 200 binden 190 binlere kadar geriledi. Bu düşüşün gerçekleşmesinin temel sebebi ise pazar doygunluğundan kaynaklanmaktadır ve son beş yıl içerisinde ilk defa negatif bir değer görülmektedir. Bu yüzdenin 2022’de %3.86'ya düşeceği, 2023’te ise stabilleşerek %4.82 büyüme kazanacağı tahmin edilmektedir.

190 bin reklamverenden 30 bini, en yüksek oranla iş uygulamalarına aittir. İş uygulamaları reklamveren sayısını domine ederken, alışveriş uygulamaları ise reklam pazarını 2021 yılının en çok reklam verilen uygulama türü olarak kontrol altına almaktadır. Reklamların total olarak %36.19’una tekabül eden bir oranları bulunmakta, ondan sonra en çok bulunan yüzde ise %5.95 ile eğlence kategorisi olmaktadır.

Android ve iOS arasında ise Android’in 435 ortalama reklam ile iOS’a göre %11.3 daha önde olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda Android uygulamaları iOS uygulamalarına kıyasla daha fazla reklamverene da sahiptir.

Reklam maliyetlerinde durum nasıldı?

Ortalama ücret 2020 yılında oyun harici kategorilerde %27 bir artış göstermiş, 2021 yılında da bunu takiben %2.25’lik bir artış yaşanmıştır. CPM 2020 yılına göre %6 bir artış göstermiş, ortalama 5.41$ değerine ulaşmıştır. CPC ise geçen yıla kıyasla %26 bir düşüş yaşamış, 0.44$ seviyesine inmiştir. Reklam ücretlerinde oyun harici kategoriler incelendiğinde en pahalı ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu görülmüştür. Ortalama bin gösterim başı maliyet 14.14$, tıklama başı maliyet 2$ ve tıklama oranı %2.97’dir.

Reklamveren platformlarda durum nasıldı?

Global mobil uygulama reklamverenleri, modern çağda sosyal medya pazarlamasının önemini oldukça iyi anlamış durumda. Bu konuda reklamverenler tarafından en çok kullanılan sosyal medya platformları ise Facebook ve Instagram olmuştur. İki platform da reklam sayılarında oldukça yüksek artışlar yaşamış, Facebook sadece 2021 yılında 149 bin 600 reklama yer vermiştir.

Mobil uygulama endüstrisi hakkında daha detaylı istatistiksel analizleri incelemek isterseniz, SocialPeta’nın 2021 global mobil uygulama pazarlama analiz raporunu indirerek gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Rekabet edebilmek için 2022'de neler yapılmalı?

Finans uygulamalarında kullanıcıların kendinden parçalar görebilmesi için gerçek hayat hikayeleri kullanımı

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışı ve hızla yayılması global ekonomiyi ciddi bir şekilde etkilemiştir. Çoğu insan geleneksel finans işlemlerinden ayrılıp mobil uygulamalara geçmeye başlamıştır. SocialPeta’nın finans reklamları hakkındaki verilerine göre, reklamverenler reklamlarında gerçek insanların yatırım sonucu kazanmalarına heyecanlanmaları veya profesyonellerin analizlerine yer verdiği görülmektedir.

E-ticaret uygulamalarının canlı yayınlar ile geçirdiği dönüşümden faydalanma

Canlı yayınlarda e-ticaret Çin’de oldukça yaygın olmakla birlikte bunun 2022 yılında batı ülkelerinde de yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Tiktok bu alanda öncü olacak ve yeni bölgelere ulaşmayı sağlayacak uygulama olacaktır. Aynı şekilde Amazon, Facebook, Pinterest ve YouTube da mobil e-ticaret kısımlarını genişletmektedir. Bununla birlikte, mobil e-ticaret özelliğine sahip olan uygulamalar, marka çekiciliğini artırmanın ve rakiplerinden farklılaşmanın yolunu açmaktadır. Çoğu mobil uygulama günümüzde genç kesime hitap etmenin yollarını aramaktadır. Canlı yayın performansının en etkili olacağı yaş grubu da şüphesiz bu grup olacaktır.

Kısa video uygulamalarında kullanıcı içeriklerinin popüleritesini kullanma

Kısa video uygulamaları kullanıcı tarafından üretilen içeriklerin gücünü son seviyede kullanıp insanların sesi olmayı başarmış ve reklamlara ilham vermiştir. Kısa videolar, özellikle yüksek tempolu yaşam biçimi yüzünden zamanı parçalara bölünmüş insanlara ve büyük veri önerisi yapan algoritmalara yaramaktadır.

Bu tarz kısa süreli kullanıcı tarafından üretilen içerikler kendilerine en uygun yer olarak kısa video uygulamaları, örnek olarak Tiktok’u bulmuştur. Kullanıcılar başkalarının ilgi çekici videolarını izlerken kendi videolarını çekip platforma yükleyebilmekte, yüksek kalite olanlar da platforma yeni kullanıcı bulmakta kolaylık sağlamaktadır.

Duygusal bağlantılar kurarak reklamlara olan ilgiyi artırma

Kısa videoların modern dünyasında okuma gerektiren reklamlarla insanlara hitap etmek oldukça zorlaşmıştır. Bunu canlandırabilmek adına reklamverenler, reklamlarında duygusal bağlar içeren hikaye bazlı reklamlara yönelmişlerdir. Günümüzde çoğu popüler okuma uygulaması kadın okuyuculara hitap etmektedir,bu sebepten reklamların konuları genelde duygular ve etik üzerinedir. Çok sık kullanılan konular genelde hamile kalmak, aldatılmak, yakışıklı erkekler ve güzel kadınlar, duygusal karmaşıklıklardır.

Dikkat çekmek için fenomenler ile çalışmak

Kullanıcı tarafından üretilen içeriklerde de olduğu gibi, takipçiler genelde takip ettikleri kişilerin içeriklerini benimseyeceklerdir. Ayrıca bu sayede kullanıcıları reklam bombardımanına tutmaya da gerek kalmamaktadır. Fenomenler, kullanıcının tutumunu bir marka veya reklama istedikleri gibi yönlendirebilmektedirler. Kesin bir başarı garantisi vermese de bir marka reklamı veya ünlü onayından daha etkili bir metottur.

SocialPeta'nın konuyla ilgili değerlendirmesi:

Ortamında milyonlarca rakip bulunduran bir pazarda yarışı en önde götürmek zor bir iştir. Rekabetin her geçen gün artması ile birlikte reklamverenlerin rekabette söz sahibi olabilmesi için olağanın dışında düşünmeye yönelmesi gerekmektedir. Mobil uygulama şirketlerinin pazarda her tür işi yapabilecek seviyede kendini geliştirmeleri, premium uygulamalardan fütürist pazarlamacılığa kadar alanı genişletebilmeleri gerekmektedir. Bunlar olmadan, normal şartlarda sektörün öncüsü olabilecek bir uygulama ancak dibi boylayacaktır.

Günümüzün iyi yönlerinden biri olan internet ise şansımıza bu konuda gerekli olan tüm yetenek ve bilgiyi içermektedir. Bu bilgilerden yararlanıp diğer mobil uygulamalardan çok daha ilerisini hedeflemek gerekir.

Mobil pazarcılık, geçmiş veriler ve gelecek tahminleri için SocialPeta’nın ‘’2021 Global Mobil Pazar Raporu’’nu indirmenizi tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem oyun hem diğer sektörlerde ihtiyacınız olacak tüm verilere ve analizlere sahip olabilirsiniz.