Chrysler'in ikonik modeli 300C geri döndü. 2023 yılı için son kez yenilediği 300C'yi tanıtan şirket, böylelikle araca veda etmiş oldu. 2023 model 300C, yalnızca 2.500 adet üretilecek.

ABD merkezli otomobil üreticisi Chrysler, 2000'li yılların başında 300C isimli bir modeliyle oldukça popülerdi. Keskin ve iri bir görünüme sahip olan araç, o yılların en çok beğenilen ve insanların rüyalarına giren otomobillerinden bir tanesiydi. Şimdiyse bu ikonik otomobil, son kez geri döndü. Chrysler, gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2023 model 300C'yi resmen tanıttı.

Aracın dış tasarımına baktığımızda, bunun modifiye edilmiş bir 300C olduğu yorumunu yapabiliriz. Zira 2023 model sedan, orijinaline sadık kalarak üretilmiş. Orta kısma yerleştirilen iri ızgara, LED'lerle desteklenen farlar ve hafif eğimli yapı, 2023 model Chrysler 300C'nin göze çarpan ilk tasarım detayları arasında yer alıyor. Aracın arka kısmında ise çift egzoz çıkışı ve dikey konumlandırılmış arka aydınlatma ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda 2023 model Chrysler 300C

2023 model 300C'nin iç tasarımına baktığımızda, nispeten geniş bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Analog gösterge ekranı tercih eden şirket, vites kolunu ise döner bir buton olarak yerleştirmişler. Aracın bilgi-eğlence ekranı ise Volkswagen Passat'tan alışmış olduğumuz bir saatin hemen altında yer alıyor ve çok da büyük değil. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar ile 19 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de iç tasarım detayları arasında yer alıyor.

İlk kez 1995 yılında tanıştığımız 300C, o yılların en güçlü otomobillerinden bir tanesiydi. Bu durumu unutmayan Chrysler, 2023'te de aynı görüşün arkasında durmaya çalışmış durumda. Öyle ki bu araçta 485 beygir gücü üreten ve 644 Nm tork değerine ulaşabilen, 6.4 litrelik V8 motor kullanılıyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlayabilen bu otomobilin maksimum hızı 260 km/sa. Tüm bu motoru destekleyen otomatik şanzıman ise 8 ileri vitese sahip ve şirkete göre 160 milisaniyede vites geçişi yapabiliyor.

300C, 2000'li yılların başında özel olduğu gibi 2023 yılında da özel bir sedan olarak kayıtlara geçecek. Zira şirket, bu araçtan yalnızca 2.500 adet üretecek. Üstelik 2023 model 300C, şirket için de bir devrin sonu olacak. Bundan sonra yeni bir 300C ile tanışmayacağız. İşte bu kadar özel olan bir otomobile sahip olmak isteyenlerin, 55 bin dolar olan başlangıç fiyatını gözden çıkarması gerekecek.