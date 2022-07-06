Toyota, en büyük SUV modeli Highlander'ın büyük yenilikler içeren 2023 modelini tanıttı. Aracın dış tasarımı değişmezken içinde büyük yeniliklere yer verildi.

Japon otomobil devi Toyota, heybetli SUV modeli 2023 Highlander'ı duyurdu. Şirketin en büyük hibrit elektrik SUV’u olan Highlander, 2023 modelinde önemli özellikler aldı. Aracın dış tasarımındaysa neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı. Araç dış tasarımda yalnızca yeni jant ve renk seçenkleri sunuyor.

2023 model Toyota Highlander, iç tasarımında bazı önemli yeniliklere yer verdi. Aracın bilgi-eğlence sistemi 12,3 inçlik büyük bir ekrana kavuşurken, araca Toyota Smart Connect multimedya sistemi, bulut tabanlı navigasyon, kablosuz yazılım güncellemesi ve 3 boyutlu şehir haritası gibi yazılım özellikleri de eklendi.

Karşınızda yenilenen 2023 Toyota Highlander:

Yeni Highlander, kaputunun altında da bazı yeniliklere ev sahipliği yapıyor. araç, 2,4 litrelik turboşarjlı iki silindirli bir motor seçeneğine kavuştu. Yeni motorun 269 beygir gücü ve 419 Nm tork sunduğu açıklandı.

Bu motor, önceki modelde yer alan 3,5 litrelik V6 motorun yerini aldı. Yeni motor, kağıt üstünde önceki motora göre daha güçsüz görünse de Toyota’ya göre daha iyi ivmelenme ve tork sunuyor.

Öte yandan yeni motorun yalnızca Doğu Avrupa pazarında satışa sunulacağı belirtildi. Batı Avrupa’daysa ön ve arkada elektrikli motorlarla desteklenen 2,5 litrelik benzinli motor seçeneğinin bulunacağı açıklandı. Bu motorun da 248 beygir gücü sunduğu belirtildi. Motorun karbondioksit emisyonunun kilometre başına 146 gram olduğu belirtildi.

Yeni 2023 model Highlander Avrupa’da bugünden itibaren siparişe açıldı. Teslimatların bu yılın son çeyreğinde başlayacağı belirtildi. Aracın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.