Avrupa'daki sıfır otomobil satışları araştırıldı. Paylaşılan veriler, yılın en çok satan otomobilinin kesinleştiğini gözler önüne serdi. En azından ilk birkaç sıra, 12. ay verileri ile değişecek gibi görünmüyor.

2024 yılını da tamamlamak üzereyiz. Hâl böyle olunca son dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerde sık sık, yılın en'lerine değiniyoruz. Peki 2024'te Avrupa'da en çok satan otomobil hangisi olacak?

2023 yılı, Avrupa'daki sıfır araba satışları açısından önemli bir ilkin yaşandığı yıl olmuştu. Tesla Model Y, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa Birliği'nde en çok satan otomobil olmuştu. Ancak Avrupa Birliği, EFTA ve Birleşik Krallık'taki satışların yüzde 97'sini temsil eden Dataforce'un paylaştığı verilere göre Tesla Model Y, bu yıl ilk beşte bile yer almayacak...

Tahminlere göre 2024'te Avrupa'nın en çok satan otomobili Dacia Sandero olacak!

Dataforce verilerine göre 2024'te Avrupa'da en çok satan otomobil, açık ara fark ile Dacia Sandero olacak. Aslında bu artık kesin denilebilir çünkü Dacia Sandero, 2024'ün ilk 11 ayında 247 bin 210 adet sattı. Dacia Sandero'ya en yakın rakip olan Volkswagen Golf'ün rakibini geçebilmesi için 50 bin gibi çok ciddi bir fark atması lazım. 11 ay boyunca 199 bin 546 adet satış yapan Volkswagen Golf'ün aylık ortalama satış adedinin 18 bin 140 olduğunu düşünecek olursak bu çok da mümkün değil.

Listenin üçüncü sırasında Renault Clio olacak gibi görünüyor. Yılın başından bu yana 195 bin 675 adet satış yapan küçük şehir otomobili, Volkswagen'in sevilen SUV modeli T-ROC'un üzerinde yer alacak. Peki ya listenin devamı nasıl olacak?

Mevcut verilere göre 2024'te Avrupa'da en çok satan arabalar şöyle olacak:

Marka-Model 2024'ün ilk 11 ayındaki satış adedi Dacia Sandero 247.210 Volkswagen Golf 199.546 Renault Clio 195.675 Volkswagen T-Roc 187.707 Peugeot 208 183.233 Tesla Model Y 181.781 Toyota Yaris Cross 179.322 Volkswagen Tiguan 178.696 Skoda Octavia 168.613 Toyota Yaris 165.040

Peki Türkiye'deki en çok satan arabalar hangileri?