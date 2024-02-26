MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda en yeni modeli MG3'ü tanıttı. Ülkemizde de satışa sunulacak model, Yaris ve Clio gibi araçlarla yarışacak.

Bugün başlayan ve 3 Mart’a kadar devam edecek olan Cenevre Otomobil Fuarı, birçok yeni otomobili görücüye çıkardı. Katılımcılardan biri de İngiliz otomobil devi MG idi. Şirket, fuar kapsamında yeni modeli MG3’ü tanıttı.

MG3, uygun fiyatlı olarak tanımlanan kompakt bir model olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’ye de gelecek araç, ülkemizde üretilen Renault Clio E-Tech gibi modellere rakip olacak.

MG3’ün tasarımı ve özellikleri

MG3, görüntüsünden de anlayabileceğiniz gibi B segmente giren hatchback minik bir otomobil olarak gelecek. Tasarım konusunda biraz tartışmalı olsa da özellikler açısından rakipleriyle yarışabileceğini söylemek mümkün. MG’ye göre otomobilde Hybrid+ teknolojisi göreceğiz. Araç şarj edilebilir hibrit (PHEV) bir model değil.

Yeni MG3, 1,5 litrelik benzinli motor ile 100 kW’lık elektrikli motorla geliyor. Açıklamaya göre bu ikiliyle araç, toplamda 192 beygir gücü ve 250 Nm tork sunuyor. Bu verilerle Clio’dan daha güçlü olduğunu belirtelim. Aracın 0’dan 100’e 8 saniyede çıkabildiği, maksimum hızının 170 km/s olduğu ve 1,83 kWh’lik bataryayla geldiği de paylaşılan bilgiler arasında.

Otomobil; 4,113 mm uzunluğa, 1,502 mm yüksekliğe ve 1,797 mm genişliğe sahip. Dingil mesafesi ise 2,570 mm olarak açıklandı. Bu sayılardan yeni MG3’ün önceki nesline kıyasla daha uzun ve daha geniş olarak geldiğini anlayabiliyoruz. Ağırlığının 1285 kg olduğunu ekleyelim. Bagaj hacmi ise 293 litre.

İç mekâna geldiğimizde 7 inçlik bir dijital gösterge ekranıyla karşılaşıyoruz. Bu ekrana 10,25 inçlik bir bilgi eğlence ekranı eşlik ediyor. Apple Car Play ve Android Auto gibi özellikler standart olarak mevcut. Hız sabitleyici, çarpışma önleme, şerit takip sistemi gibi teknolojileri de ekleyelim.

Türkiye'ye ne zaman gelecek?

MG, yeni otomobilinin fiyatını açıklamadı. Yakın zamanda fiyatını öğreneceğimizi tahmin edebiliriz. Aracın Türkiye’ye de geleceğini söylemiştik. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre MG3, temmuzda Türkiye’de olacak.