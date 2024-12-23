2024 yılı, uzay gelişmeleri açısından önemli bir yıl oldu. Hiç şüphesiz bizim için bu gelişmelerden en önemlisi ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay göreviydi. Bu ve bunun gibi daha fazla gelişme için sizi içeriğimize doğru alalım!

2024 yılında, uzay “dünyasında” birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Birçok roket fırlatıldı, yeni rekorlar kırıldı, özel uzay görevleri yapıldı…

Hazırsanız astronot kasklarınızı takın ve 2024 yılında uzayla ilgili yaşanan gelişmelere doğru bir yolculuğa çıkalım.

İlk olarak kendi gururumuzla başlayalım: Türkiye’nin ilk astronotu uzaya gönderildi.

9 Ocak 2024 tarihinde, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi. Burada çeşitli milletlerden astronotlarla birlikte 14 gün geçirerek 13 farklı bilimsel deneye imza attı.

Bu deneylerin arasında; mikroalglerin oksijen üretimi, gen düzenleme teknikleri, uzayda yeni nesil araştırmaların geliştirilmesi ve uzay radyasyonunun insan üzerindeki etkileri gibi konular vardı.

Uzaydaki kümülatif süre ve yörüngedeki insan sayısı rekoru kırıldı.

4 Şubat tarihinde Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda 878 günlük süreyi aştı ve yeni bir rekora imza attı. Toplamda 1100 gün uzayda kaldıktan sonra Dünya’ya geri döndü ve “Uzayda En Uzun Süre Geçiren İnsan” ünvanına sahip oldu!

11 Eylül’de Soyuz MS-26 uzaya fırlatıldığında, 19 kişi aynı anda Dünya’nın etrafındaydı ve bu bir rekordu. Neredeyse uzayda toplu taşıma dönemi başlayacaktı :P

Starliner uzay aracı, ilk mürettebatlı test uçuşunu gerçekleştirdi.

Hani uzaya gidip de bir türlü dönemeyen astronotlar vardı ya, hah işte onlardan bahsediyoruz. 5 Haziran’da havalanan Boeing Starliner, bu yörünge aracının ilk mürettebatlı uçuşunda pilotluk yapan ilk kadın oldu.

Bu görev sayesinde Starliner gibi ticarî uzay araçlarını kullanarak ISS’e astronot taşıyabileceklerini görmüş oldular.

Özel uzay görevleri ve turizmi şahlandı.

SpaceX, 18 Ocak’ta ISS’e Axiom Misyonu 3’ü fırlatarak özel uzay görevlerinde yeni bir dönem başlattı.

Jeff Bezos tarafindan kurulan havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’in New Shepard aracı, 19 Matıs ve 29 Ağustos’ta sub-orbital (yörünge altı uzay uçuşu: uzay aracının uzaya ulaştığı ancak yörüngesinin fırlatıldığı yer çekimli cismin yüzeyiyle kesiştiği uzay uçuşu) turizm uçuşlarına başladı.

Ayrıca yine SpaceX’in Polaris Down Misyonu, 10 Eylül’de ilk ticarî uzay yürüyüşü (uzay gemisi dışı etkinlik) yapıldı ve Apollo’dan beri ilk defa Dünya’dan en uzak mesafeye seyahat edildi. 1400 km…

Roket fırlatan fırlatana…

14 Ekim’de NASA, Jüpiter’in Europa uydusunu incelemek için Europa Clipper’ı, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) 7 Ekim’de DART görevini incelemek için Hera uzay aracını fırlattı.

United Launch Alliance’ın Vulcan Centaur’ı, Çin’in Gravity-1’ı, Avrupa’nın Ariane 6’sı ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

Gördüğünüz üzere 2024 yılında pek çok gelişme yaşandı ve 2025'te de bu gelişmelerin artarak devam etmesi bekleniyor. O da başka içeriğimizin konusu olacak. :)

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