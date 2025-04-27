Leapmotor, gençlere yönelik tasarladığı aşırı uygun fiyata satılacak elektrikli sedanı B01'i tanıttı.

Türkiye’de de otomobil satışı gerçekleştiren Çin merkezli otomobil devi Leapmotor, Şangay Otomobil Fuarı kapsamında B01 ismi verilen yepyeni bir model tanıttı. Bu model, tamamen elektrikli olarak geliyor.

Leapmotor B01, gençlere yönelik olarak tasarlanan ve oldukça uygun fiyata satılacak bir model diyebiliriz. Tasarımı da düşük fiyatına rağmen gayet dikkat çekici.

Leapmotor B01 neler sunuyor?

B01’in sedan tipinde bir otomobil olduğunu görebiliyoruz. Bu şık tasarımıyla gençleri hedefleyecek. Aynı zamanda iç mekânının da teknolojiyle donatılması yaşı genç kullanıcılar için uygun olacağı anlamına geliyor.

Şirketin B serisinin bir parçası olan araç, LEAP 3.5 platformunda geliştirildi. Sınıfına göre en üst seviyede kokpit deneyimi sunan otomobil, 4,7 metre uzunluğa, 1,8 metre genişliğe ve 1,4 m yüksekliğe sahip. 2,7 metre dingil mesafesini atlamayalım.

Leapmotor B01’in 67,1 kWh’lik üst versiyonu 600 kilometreye varan oldukça etkileyici bir menzille gelecek. Standart modelde 56,2 kWh bataryayla 510 km menzil sunulacağını aktaralım. Bu versiyonlar 177 beygir gücü, diğer iise 215 beygir gücü üreten iki elektrikli motorla sunulacak.

İç mekâna geldiğimizde oldukça sade ve modern bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ortada 14,6 inç büyüklüğünde gayet büyük bir dokunmatik bilgi eğlence ekranı var. Bu ekran, eğlenceden araç fonksiyonlarına kadar her şeyi yapabiliyor. Direksiyonun önünde ayrıca bir dijital gösterge paneli olduğunu da belirtelim.

Leapmotor B01 fiyatı ne kadar olacak?

Leapmotor tarafından yapılan açıklamalarda aracın tam fiyatı paylaşılmadı ancak Çin’de 12 ila 18 bin euro arasında bir fiyata satılacağı ifade edildi. Bu tarz bir fiyat, kesinlikle çok rekabetçi olabileceği anlamına geliyor. Zaten hedefleri de ilk ayında 40 bin satış yapmak.