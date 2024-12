2025 yılı, oyunlar için dolu dolu bir yıl olacak. Bu içeriğimizde, önümüzdeki yılın en çok beklenen 10 oyununa göz atıyoruz.

Oyunlar konusunda başarılı bir yıl olarak nitelendirilebilecek 2024’e önümüzdeki günlerde resmen veda edeceğiz. Tabii ki önümüzdeki yıl da video oyunları için dolu dolu geçen bir sene olacak.

Biz de bu içeriğimizde 2025’te en çok beklenen oyunları sizler için derledik. Önümüzdeki yıl, uzun senelerdir beklenen oyunlar başta olmak üzere birçok heyecan verici yapımın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelin lafı uzatmadan bu oyunlara bakalım.

2025’te en çok beklenen oyunlar

Grand Theft Auto 6

Çıkış tarihi : Sonbahar 2025

: Sonbahar 2025 Tür : Açık dünya, üçüncü şahıs, aksiyon, macera

: Açık dünya, üçüncü şahıs, aksiyon, macera Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Hiç şüphesiz yılın en çok beklenen oyunu GTA 6 olacak. Rockstar’ın geçen yıl ilk fragmanını bizlerle buluşturduğu bu yapımın, bir erteleme olmazsa bu sene gelmesini bekliyoruz. Oyun, bizi Miami’den esinlenen Vice City’e götürürken Jason ve Lucia’nın hikâyesini konu edinecek.

Ghost of Yotei

Çıkış tarihi : 2025

: 2025 Tür : RPG, gizlilik, aksiyon, macera, açık dünya

: RPG, gizlilik, aksiyon, macera, açık dünya Platform: PlayStation 5

En başarılı PlayStation oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima’nın yeni oyunu Ghost of Yotei de 2025’te gelecek oyunlardan. Bu yapım, ilk oyunun hikâyesinin 300 yıl sonrasında geçecek ve tamamen yeni bir karakter olan Atsu’nun maceralarını konu alacak.

Death Stranding 2: On the Beach

Çıkış tarihi : 2025

: 2025 Tür : Aksiyon, macera, açık dünya

: Aksiyon, macera, açık dünya Platform: PlayStation 5

Efsane oyun tasarımcısı Hideo Kojima imzası taşıyan Death Stranding'in devam oyunu Death Stranding 2: One the Beach, henüz resmî tarihi belli olmasa da önümüzdeki yıl çıkışını yapacak. Yürüme simülatörü olarak da bilinen yapımda Sam Porter Bridges'ın hikâyesi devam edecek.

Assassin's Creed Shadows

Çıkış tarihi : 14 Şubat 2025

: 14 Şubat 2025 Tür : RPG, aksiyon, macera, açık dünya

: RPG, aksiyon, macera, açık dünya Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Ubisoft'un ikonik serisinin yeni oyunu, normalde 2024 sonuna doğru çıkış yapacaktı ancak 2025'e ertelenmişti. Bu oyun, bizi feodal Japonya'ya götürecek. Yapımda shinobi Naoe ve samuray Yasuke isimli iki oynanabilir karakteri kontrol ederek onların maceralarını deneyimleyeceğiz.

Doom: The Dark Ages

Çıkış tarihi : 2025

: 2025 Tür : FPS, aksiyon

: FPS, aksiyon Platform: Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC

Birkaç ay önce duyurulan yeni Doom oyunu, Doom: The Dark Ages, yyuncuları Doom Slayer olarak orta çağdan ilham alan bir evrene götürecek ve Doom Eternal'ın öncesine odaklanacak.

Civilization VII

Çıkış tarihi : 11 Şubat 2025

: 11 Şubat 2025 Tür : Strateji, simülasyon

: Strateji, simülasyon Platform: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Efsane sıra tabanlı strateji serisi Sid Meier's Civilization'ın yeni oyunu Civilization 7, önümüzdeki yılın başında nihayet bekleyenleriyle buluşacak. Birçok yenilikle gelecek bu oyunda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğunu kurmaya çalışacağız.

Avowed

Çıkış tarihi : 13 Şubat 2025

: 13 Şubat 2025 Tür : FPS, fantastik

: FPS, fantastik Platform: Xbox Series X/S, PC

Obsidian'ın yeni oyunu Avowed de normalde 2024'te gelecekti. Ancak yeni oyunların çok fazla olması nedeniyle stratejik bir kararla 2025'e itilmişti. Birinci şahıs ve fantastik türlerindeki oyun, Eora isimli kurgusal dünyada geçecek ve bizi tehlikenin kol gezdiği, macera ve gizem dolu bir ada olan yani Living Lands'e götürecek. Burada Aedyr adlı diyardan gelen bir elçiyi kontrol edeceğiz ve hızla yayılan bir salgın olduğu söylentilerinin ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışacağız.

Monster Hunter Wilds

Çıkış tarihi : 28 Şubat 2025

: 28 Şubat 2025 Tür : Aksiyon, macera, fantastik

: Aksiyon, macera, fantastik Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Capcom'un sevilen serisinin yeni oyunu olacak Monster Hutner Wilds, 2018'de çıkan Monster Hunter: World'ün devamı olacak ve bizi canavarlarla dolu bir dünyaya götürecek.

Borderlands 4

Çıkış tarihi : 2025

: 2025 Tür : RPG, FPS, aksiyon, macera

: RPG, FPS, aksiyon, macera Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Gearbox ve 2K imzalı Borderlands serisinin çok beklenen yeni oyunu Borderlands 4, nihayet önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Milyarlarca silah, korkunç düşmanlar ve yüksek tempolu eşli oyun deneyimi sunan, kargaşa dolu bir yağmalama oyunu olarak karşımıza çıkacak.

Mafia: The Old Country

Çıkış tarihi : 2025 yazı

: 2025 yazı Tür : Aksiyon, macera

: Aksiyon, macera Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

2K'nın ikonik Mafia serisinin sıradaki oyunu Mafia: The Old Country, bizi bu sefer 1900'lerin Sicilya'sının yeraltı dünyasına götürecek.

Çok daha fazla oyun da gelecek

Biz bu içeriğimizde öne çıkan 10 oyuna yer versek de bunlar dışında birçok farklı oyun da 2025 içinde piyasaya sürülecek. Gears of War E-Day'den, Kingdom Hearts: Missing Link'e, Little Nightmares 3'ten Fable'a kadar her türden yeni oyunları göreceğiz. Önümüzdeki gerçekten de dolu dolu olacağını söylememiz mümkün.