Bir hayvan hayatta kalabilmek için en fazla neler yapabilir? Ne tür zorluklarla başa çıkabilir? Ya da problemlerini çözmek için sahip olduğu yaratıcılık en fazla ne kadar olabilir?

Emin olun, birazdan vereceğimiz örnekler sizi fazlasıyla şaşırtacak. Tüm bunları hayvanların yaptığına inanmakta epey zorlanacaksınız.

Gelin, hayvanların bu muhteşem problem çözme yeteneklerini inceleyelim.

Bilim insanları çok uzun bir zamandır, sorunların çözümüne giden yolda hayvanların sahip olduğu mantıksal zekâyı nasıl kullandıklarını izliyor.

Bu zekâ türü de çoğunlukla alet kullanımı ile ilişkilendiriliyor. İnsanlar 1960’lara kadar aletlerin sadece kendileri tarafından kullanıldığını düşünüyordu fakat durum aslında böyle değil.

Örneğin şempanzeler, böcek avlamak için eğer mümkünse çeşitli büyüklüklerde çubuklar kullanmayı tercih ediyor. Bu çubuklarla da küçük hayvanları avlamak için bir nevi sivri uçlu mızraklar yapıyorlar.

Kuşlar ise hayvanlar arasındaki en üretken alet kullanıcılarından.

Hatta Kaledonya kargaları, çoğu mantıksal testte şempanzeleri bile geride bırakan performanslar sergiliyorlar. Bu kuşlar, çubuklardan ve yapraklardan kendilerine aletler yapıyorlar ve bunları böcek yuvalarına ulaşmak için kullanıyorlar.

Ayrıca son birkaç yıldır, ahtapotların mantıksal zekâları da büyük ilgi görüyor. Onların sert ve büyük yiyeceklerin kabuklarını topladıkları ve bunları kalkan veya zırh olarak kullandıkları görülüyor.

Öyle ki Almanya’daki bir akvaryumda yaşayan bir ahtapot, camı kırmak için akvaryumunun kenarlarına taş atmayı bile öğreniyor. Ek olarak tahminlere göre, ışıktan çok fazla hoşlanmadığı için lambaya kısa devre yapması amaçlı su püskürtüyor.

Sürüngenler, söz konusu mantıksal zekâ olduğunda alet kullanımını çok fazla tercih etmiyorlar. Ancak örnekleri de yok değil.

Mesela Hindistan’daki bir timsah, burnunun yakınlarındaki bir dal yığınını tutuyor ve ardından suyun altında hareketsizce yatmaya başlıyor. Kuşlar dalları toplamak istediğinde ise timsah saldırıya geçiyor. Üstelik timsahlar bu tekniği, sadece kuşların dal arayışında olduğu yuvalama mevsiminde kullanmayı tercih ediyor.

Yine böceklerde de alet kullanımı mevcut. Örneğin karıncalar, rakip kolonilerin tünellerini tıkamak için taşları kullanmaktan çekinmiyor. Aynı şekilde laboratuvar testlerine tabii tutulan yaban arıları da sırf ödülü elde edebilmek için kendilerine verilen minik topu yerde yuvarlamayı öğreniyorlar.

Kısaca hayvanlar doğada var olabilmek için problemlerine, kendilerince birçok çözüm getiriyor. Görünen o ki işe de yarıyor!

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