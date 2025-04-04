Pazar araştırma şirketi IDC, dünyanın en popüler robot süpürge markalarını açıkladı. Türkiye'de de büyük ilgi gören Roborock, listenin zirvesinde yer aldı.

ABD merkezli pazar araştırma şirketi IDC, uzun zamandır hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan robot süpürgelerle ilgili bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma, dünyanın en popüler robot süpürge üreticilerini gözler önüne serdi. Peki o markalar hangileriydi?

IDC araştırmasına göre dünyanın en popüler robot süpürge markası, Türkiye'de de büyük ilgi gören Roborock. 2024 yılında satılan tüm robot süpürgelerin yüzde 16'sını elinde tutan firmanın satış tutarlarındaki pazar payı ise yüzde 22,3'e yükseldi. IDC, Roborock robot süpürge satışlarının yıllık bazda yüzde 20,7 arttığını duyurdu.

Dünyanın en popüler robot süpürge markaları şöyle:

Roborock iRobot Ecovacs Xiaomi Dreame

Açık konuşmak gerekirse Roborock'un listede başı çekmesi çok şaşırtıcı değil. Zira bu marka, her bütçeye uygun modellere sahip ve bu da tüketicilerin ilgisini artırıyor. Üstelik piyasaya sürülen modeller de oldukça dikkat çekici. Mesela birkaç ay önce Türkiye'de de satışa sunulan Saros Z70 isimli robot süpürge, üzerinde bulunan robotik kolu ile temizliğin yanı sıra etraftaki engelleri de toparlamış oluyor...