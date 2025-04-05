Balinaların idrarları, her ne kadar bir atık olarak düşünülse de aslında büyük bir kesin kaynağı. Öyle ki birçok canlı, bu idrarın içinde bulunan maddeler sayesinde hayatta kalabiliyor. Peki bu idrarlar, çeşitli türlere besin maddesi olabilecek kadar yayılmayı nasıl başarıyor?

Balinalar, suyun içinde hiç durmadan seyahat mi ediyor? Bu idrarlar en fazla ne kadar yayılabiliyor?

Gelin balina idrarlarına, içeriğine ve fayda sağlama şekillerine bakalım.

Balinalar genellikle okyanusların derinlerinde besleniyorlar ve yediklerini sindirmek ve dışkılamak için yüzeye çıkıyorlar.

Mesela güney yarım kürenin kambur balinaları, Antarktika yakınlarından Kosta Rika açıklarına uzanan beslenme alanlarına dek yaklaşık 8000 kilometre göç ediyorlar. Bu göç sırasında da elbette bir yandan idrarlarını yapıyorlar.

İşte balinaların idrarlarının içinde de azot açısından bir hayli zengin üre var. Bu üre ise sudaki akıntıya bağımlı olan planktonların ve deniz yosunlarının büyümesi ve gelişmesi için kritik derecede önemli bir madde.

Ayrıca bilim insanlarına göre balinalar, yağ ve kaslarındaki enerji depolarını parçalıyor ve sonrasında bu besinleri de suya salıyorlar. Bu besinler, planktonların ve deniz yosunlarının yanında mercan resif ekosistemlerine büyük fayda sağlıyor. Çünkü balinalar, günde ortalama 65 litre idrar üretiyor.

Öte yandan eski araştırmalar, balina idrarlarında azot ve karbon bulunduğunu biliyordu.

Fakat yeni çalışmalar, azot ve karbona ek olarak fosfor gibi birçok besin maddesinin de bulunduğunu gösteriyor. Yine balinalar, kıyı bölgelerdeyken ve resiflerin çevresindeyken idrarlarındaki azot miktarını iki katından fazla artırabiliyor.

Hâl böyle olunca balinaların idrarlarından gelen ve farklı canlılar için gerekli olan tüm bu maddeler, akıntılar sayesinde derinlerden suyun yüzeyine doğru çıkıyor. Akıntılar sayesinde de hem suyun en dibindeki hem de yüzeyindeki canlılar, bu nimetlerden faydalanıyor.

Ek olarak balinalar, akıntıların yanı sıra binlerce kilometre seyahat eden memeliler.

Öyle ki büyük balinalar, bir memelinin sahip olduğu en uzun göçe yani kat edilen mesafeye sahip. Yani göçmen balinalar hem akıntılar hem de kendi hareketleri sayesinde her yıl ortalama 4.000 ton azot taşıyor.

Hatta bilim insanları gelecek araştırmalarda, balinaların bağırsak mikrobiyomlarını da incelemeyi düşünüyor. İdrar ve dışkıları ile daha farklı henüz tespit edilmeyen maddeleri de sulara dağıtıyor olabilirler.

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