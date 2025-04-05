WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde güvenliği biraz daha artıracak yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, gönderdiğiniz medya içeriklerinin karşı tarafın telefonuna kaydedilmesini engelleyecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bomba bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Uygulamanın "2.25.10.14" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının güvenliklerini arşa çıkaracak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, konuştuğunuz kişilere gönderdiğiniz medya içeriklerinin karşı tarafın galerisine kaydedilmesini engelleyecek. Aslına bakacak olursak bu özellik, kaybolan mesajlar özelliği kapsamında bulunuyor ancak şimdi kapsamı daha da genişletilmiş olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde fotoğraf veya video gönderimlerini daha rahat yapabilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Edinilen bilgilere göre WhatsApp'ın yeni özelliği, gizlilik menüsü altına yerleştirilecek. Özelliği aktifleştiren kullanıcıdan fotoğraf veya video alan başka bir kullanıcı, bu içeriğin kendi telefonuna kaydedilemeyeceğini görecek. Tabii bunu aşmanın bazı yolları yok değil. Karşı taraftaki kullanıcı, en son çare olarak başka bir cihaz aracılığıyla gönderdiğiniz medya içeriğini kaydedebilir.

WhatsApp'ın yeni özelliği, henüz geliştirme aşamasında. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak WhatsApp'ın gizliliği artıran özellikleri fazla geciktirmediğini zaten biliyoruz. Yani bu etkili özellik, çok yakında kullanılır olabilir.