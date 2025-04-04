Xiaomi bünyesindeki POCO, giriş seviyedeki telefonu C71'i tanıttı. Cihaz "Alo desin yeter." diyenlere uygun özellikler ve çok uygun bir fiyatla geliyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de de satışta modelleri bulunan POCO, bugün yepyeni bir telefon tanıttı. C71 ismini alan cihaz, çok uygun fiyatlı bir telefon olmasıyla dikkat çekiyor.

POCO C71, altın ve mavi renk seçenekleriyle sunulurken ön tarafında delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkasında ise ikili kamera kurulumu mevcut.

Karşınızca POCO C71

POCO C71 modelinde 6,88 inç boyutunda 120 Hz ekrana sahip HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran bulunuyor. Telefon, 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Parmak izi sensörü ise yan tarafa yerleştirilmiş. Boyutları 171,9 x 77,8 x 8,26 mm, ağırlığı ise 193 gram.

Telefon, giriş seviyede bir model olduğu için öyle çok etkileyici performansa sahip değil. Öyle ki UNISOC T7250 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci 4 ve 6 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama ise 64/128 GB olarak açıklandı.

Arka tarafta 32 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Ona detayları açıklanaman bir yardımcı sensör eşlik ediyor. Önde ise 8 MP’lik çentiğe yerleştirilen selfie kamerası var. Cihazın 15W hızlı şarj destekli 5200 mAh bataryaya sahip olduğunu da ekleyelim.

POCO C71 teknik özellikleri

Ekran 6,88 inç, 120 Hz, HD+, LCD, 600 nit İşlemci Unisoc T7250 RAM 4/6 GB Depolama 64/128 GB Arka kamera 32 MP (f/1.75), yardımcı sensör Ön kamera 8 MP (f/2.0) Batarya 5200 mAh (15W) İşletim sistemi Android 15

POCO C71 fiyatı