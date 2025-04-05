Ulefone, Armor 30 Pro olarak isimlendirdiği yeni telefonunu duyurdu. Ultra dayanıklı telefon, çift kameralı yapısı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte Ulefone Armor 30 Pro özellikleri ve fiyatı...

Piyasaya sürdüğü dayanıklı telefon modelleriyle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran Ulefone, bu kez çok ilginç bir telefon duyurusu gerçekleştirdi. "Armor 30 Pro" olarak isimlendirilen akıllı telefon, dünyanın ilk çift ekranlı ultra sağlam telefonunu duyurmuş oldu.

Ulefone Armor 30 Pro hem önünde hem de arkasında bir ekran barındırıyor. Telefonun ön ekranı 6.95 inç büyüklüğündeyken arkadaki ekran ise 3.4 inç boyutunda. Ana ekran FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunarken ikinci ekran ise 60 Hz tazeleme oranı ve 600 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Delikli yapıdaki ana ekran, 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Ulefone Armor 30 Pro

Ulefone'un yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 7300X işlemcisinden güç alıyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanından oluşan tek bir kombinasyona sahip olan telefon, 66W hızlı şarj desteğine sahip olan 12.800 mAh kapasiteli dev bir batarya ile eşleştirildi. Android 14 ile çalışan telefon tahmin edebileceğiniz üzere IP68 ve MIL-STD sertifikalarına sahip.

Ulefone Armor 30 Pro'nun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunun ortasında 118 dB ses çıkışı vadeden büyük bir hoparlör yer alıyor. Telefonda 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlük sunan gece görüş kamerası bulunuyor.

Ulefone Armor 30 Pro teknik özellikleri:

Ekran Ana Ekran: 6.95 inç, FHD+ (1080 x 2460 piksel), 120 Hz, 700 nit, LCD

6.95 inç, FHD+ (1080 x 2460 piksel), 120 Hz, 700 nit, LCD Arka Ekran: 3.4 inç, 412 x 960 piksel, 60 Hz, 600 nit, IPS LCD İşlemci MediaTek Dimensity 7300X RAM 16 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.95) + 64 MP (f/1.79) + 50 MP (f/2.2) İşletim Sistemi Android 14 Batarya 12.800 mAh (66W)

Ulefone Armor 30 Pro fiyatı: