Samsung, 2025 model akıllı televizyonlarını satışa sunduğunu açıkladı. "QN990F" ve "QN900F" isimli modeller, üst düzey görüntü kalitesi ve yapay zekâ destekleri ile dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de bir etkinlik düzenledi. Şirket, bu etkinlik kapsamında 2025 model akıllı televizyonlarını küresel çapta piyasaya sürdüğünü duyurdu. Neo QLED 8K serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülen "QN990F" ve "QN900F" isimli modeller, üst düzey kalitelerinin yanı sıra fiyatlarıyla da çok konuşulacak gibi görünüyorlar.

Samsung'un yeni televizyonlarının en dikkat çekici özellikleri "Samsung Vision AI" teknolojisiyle donatılmış olması. Bu teknoloji, kullanıcıların televizyonlarında Canlı Çeviri özelliği kullanmalarını sağlayacak. Ayrıca ekranda gördüğünüz bir oyuncuyla ilgili bilgileri, yapay zekâ sayesinde bir tıklama ile internet üzerinden arayabileceksiniz. Samsung Galaxy Watch kullanıcıları ise bu televizyonları sadece el hareketleriyle kontrol edebilecekler.

Karşınızda Samsung Neo QLED 8K QN990F

65 inç ila 98 inç arasında boyut seçeneklerine sahip olan Samsung Neo QLED 8K QN990F, düşük çözünürlükteki görüntüleri 8K çözünürlüğe kadar iyileştirebilen 8K AI Upscaling teknolojisini destekleyen NQ8 AI Gen3 işlemcisine sahip. 240 Hz görüntü tazeleme oranı sunan bu televizyon, sesin geldiği yer ile görüntüyü hizalayabilen Object Tracking Sound Pro özelliğini de destekliyor. Ayrıca aydınlık ortamda yaşanan görüntü soluklaşmasını engelleyen Glare-Free teknolojisi de mevcut.

Samsung'un resmî açıklamasına göre Samsung Neo QLED 8K QN990F, 5.499 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bu fiyat, 65 inç boyutlu versiyon için geçerli olacak. 98 inç boyutlu devasa versiyonu satın almak isteyen kullanıcıların ise tam 39.999 dolar ödeme yapmaları gerekecek.

Samsung Neo QLED 8K QN900F

Samsung Neo QLED 8K QN900F modelinde ise 65 inç ila 85 inç aralığında boyut seçenekleri sunuluyor. 8K AI Upscaling desteğine sahip olan akıllı televizyon, 165 Hz tazeleme oranına ek olarak Glare-Free teknolojisini de destekliyor. Sesin geldiği yer ile görüntü bu televizyonda da hizalanabiliyor ancak bu modelde daha az gelişmiş Object Tracking Sound+ teknolojisi yer alıyor.

Eğer 65 inç boyutlu Samsung Neo QLED 8K QN900F satın almak isterseniz 3.299 dolarlık ödeme yapmanız gerekecek. Bu televizyon için en yüksek fiyat ise 5.499 dolar olarak açıklandı.