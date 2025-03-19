Televizyon icat edildiğinde, ekranda görülen ilk şey neydi dersiniz? Biri mi çıkıp konuştu, konuştuysa ne hakkında konuştu? Sadece görüntüden mi ibaretti? Ses var mıydı? İşte televizyonun icadından sonraki ilk yayınlar…

20. yüzyılın en önemli teknolojik devrimlerinden biri, hiç şüphesiz televizyon. Hayatı kökten değiştiren bu icat, geçmişe dair pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Mesela hiç, televizyon icat edildikten sonra yayımlanan ilk programın ne olduğunu düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz bile biz sizin yerinize düşündük, araştırdık ve anlatıyoruz.

Televizyonun icadıyla başlayalım.

John Logie Baird

Nipkow, 1884 yılında “Nipkow Diski” adı verilen bir cihazı icat etti. Bu, görüntüyü tarayarak elektrik sinyallerine dönüştüren bir mekanizmaydı. Daha sonrasında 1920'lerde John Logie Baird elektronik televizyon sistemini geliştirdi ve ilk çalışan televizyon sistemini oluşturdu.

Birçok çark ve parçadan oluşan ilk televizyon, bir çay kutusu ve bir lavabo ile yapılmıştı. Bir sonraki denemesinde ise bir projeksiyon lambasını bisküvi kutusuyla kapladı ve bu düzeneğe tarama diskler ekledi.

Tüm bu denemelerin sonucunda en ilkel televizyon ortaya çıktı ve 100 yıldır hayatımızda olmaya devam ediyor.

İlk hareketli görüntü, bir kuklayı içeriyordu.

John Logie Baird, 1925 yılında Londra'da ilk kez hareketli görüntüleri başarıyla iletti. Bu görüntü, bir ventriloquist (kişinin kendi sesini, sesin başka bir yerden, genellikle elde tutulan bir kukladan geldiği hissini dikte ederek değiştirdiği bir sahne tekniği) kuklası olan "Stooky Bill" idi. Kuklanın yüzündeki ışık ve gölge oyunları, mekanik televizyon sisteminin çalıştığını kanıtlamış oldu.

1926’da, ilk halka açık televizyon programı yapıldı.

26 Ocak 1926 senesinde John Logie Baird, Royal Institution'da bilim insanları ve gazetecilerden oluşan bir izleyici kitlesine ilk halka açık televizyon gösterisini yaptı. Söz konusu gösteride bir insan yüzü (Baird'in ofis çalışanı William Taynton) ve basit nesneler yayımlanmıştı.

1930’larda ise BBC’nin ilk düzenli yayınları başladı.

2 Kasım 1936'da BBC, Londra'daki Alexandra Palace stüdyolarından düzenli televizyon yayınlarına başladı. Bu yayınlar, dünyanın ilk düzenli yüksek çözünürlüklü televizyon hizmetiydi.

İlk yayınlar; kukla gösterileri, canlı müzik ve dans gösterileri, kısa haber bültenleri ve konuşmalar ile kısa belgesel filmleri gibi programlardan oluşuyordu.

Daha sonra NBC gibi yayınlar da televizyon hayatına dahil oldu. 1 Temmuz 1941 senesinde NBC’de yayımlanan saat reklamı, televizyon tarihinin ilk reklamıydı.

İşte neredeyse bir asır önceki bu yayınlar, televizyonun bir eğlence ve bilgi aracı olarak gelişmesinin temelini attı.

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