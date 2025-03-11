LG, 2025 OLED TV modellerini duyurdu. G5 ve C5 serileri, geliştirilmiş parlaklık, renk doğruluğu ve yeni panel teknolojisi sunuyor.

LG, 2025 OLED TV serisini duyurarak premium segmentteki G5 ve bir alt segmentteki C5 modellerinin fiyatlarını ve çıkış tarihlerini açıkladı. Geçmiş yıllarda "En İyi TV'ler" listelerinde kendine sağlam bir yer edinen bu seriler, 2025'te de beklentileri karşılamaya hazır görünüyor.

LG, 2025 yılına güçlü bir giriş yaparak yeni G5 ve C5 OLED TV serilerini tanıttı. Premium seviyedeki G5 ve bir alt segmentteki C5, geliştirilmiş parlaklık ve renk doğruluğu gibi önemli yenilikler sunuyor. Geçmiş yıllarda büyük beğeni toplayan bu seriler, 2025'te de farklı bir görsel deneyim vadediyor.

G5 ve C5 modellerindeki en büyük yenilikler

LG’nin OLED teknolojisinde yaptığı en önemli yeniliklerden biri, önceki üç katmanlı panel yapısının yerine dört katmanlı bir panel tasarımına geçmesi oldu. Önceki modellerde iki mavi ve bir kırmızı/yeşil/sarı katman kullanılırken, yeni tasarımda bir kırmızı, bir yeşil ve iki mavi katmandan oluşan bir yapı tercih edildiği belirtildi.

G5 modelinde, LG’nin Brightness Booster Ultimate teknolojisine yer verildiği aktarıldı. 55, 65, 77 ve 83 inçlik G5 modellerinde bu teknolojinin kullanıldığı, 97 inçlik modelde ise Brightness Booster Max bulunduğu ifade edildi. Yeni G5 serisinin, B serisine kıyasla üç kat daha parlak olduğu, ayrıca geçen yılın G4 modeline göre %45 oranında bir parlaklık artışı sunduğu belirtildi.

LG’nin, G5 modelinin parlaklık performansını göstermek amacıyla düzenlediği basın etkinliğinde, G5, G4 ve geçen yılın en iyi iki rakip modeliyle yan yana bir karşılaştırma yaptığı aktarıldı. Yapılan bu karşılaştırmada, G5’in parlaklık seviyelerindeki iyileşmenin dikkat çekici olduğu ve sonuçların önemli bir fark ortaya koyduğu belirtildi.

G5 serisinin öne çıkan teknik özellikleri

UL Solutions sertifikaları:

Perfect Black: 500 lux ortam ışığında siyah seviyelerinin 0,24 nit veya altında olduğunu kanıtlıyor.

Perfect Color: 500 lux ışık altında %99'un üzerinde renk doğruluğu sağladığını gösteriyor.

Bu sertifikaların, hem karanlık hem de aydınlık ortamlarda tutarlı bir görüntü performansı sunduğu belirtiliyor.

Filmmaker Mode + Ortam ışığı dengeleme:

Ortam ışığına göre görüntüyü ayarlayan bu modun, genellikle kapatılması önerilen diğer ortam ışığı modlarına benzediği ancak Filmmaker Mode ile entegre çalıştığı ifade ediliyor.

AI Picture Wizard ve AI Sound Wizard:

Görüntü ve ses ayarlarını kişiselleştirme imkânı sunduğu belirtiliyor.

Ayarların bulut sistemine kaydedildiği ve Voice ID ile oturum açarak farklı bir televizyonda da kullanılabileceği paylaşılıyor.

Her televizyona aynı anda en fazla 10 hesabın giriş yapabildiği aktarılıyor.

Yeni tasarımlı Magic Remote:

Daha küçük ve ince bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.

Daha az tuş içerdiği ifade ediliyor.

Son birkaç yıldaki LG TV modelleriyle uyumlu olduğu vurgulanıyor.

G5 serisi fiyatlandırma:

55 inç LG OLED55G5WUA → 2,499 dolar

65 inç LG OLED65G5WUA → 3,399 dolar

77 inç LG OLED77G5WUA → 4,499 dolar

83 inç LG OLED83G5WUA → 6,499 dolar

97 inç LG OLED97G5WUA → 24,999 dolar

C5 serisi fiyatlandırma: