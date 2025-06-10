Disruptor 50 listesi açıklandı. Savunma şirketi Anduril, OpenAI'ı geride bırakarak 2025’in en yenilikçi şirketi oldu. Bu yıl listede savunma teknolojileri öne çıkarken, OpenAI ikinci sıraya geriledi. Savunma alanı dikkat çekse de yapay zeka hâlâ listenin en baskın teması olarak öne çıkıyor.

CNBC tarafından hazırlanan Disruptor 50 listesi, bu yıl 13. kez açıklandı ve zirvede dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Son iki yıldır listenin başını çeken OpenAI, bu kez birinciliği savunma teknolojileri üzerine çalışan Anduril’e kaptırdı. Özel sektördeki yenilikçi girişimlerin sıralandığı liste, bu yıl farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Yapay zeka tabanlı savunma çözümleri geliştiren Anduril, listenin ilk sırasında yer aldı. Şirket yalnızca zirveye çıkmakla kalmadı, aynı zamanda savunma teknolojilerine olan ilgiyi de gözler önüne serdi. Bu yıl listeye giren dört savunma teknolojisi şirketinin toplam değeri 45 milyar doları aştı. Yatırımlar ise 10 milyar dolara yaklaşmış durumda.

OpenAI ikinci sırada yer aldı

Geçtiğimiz iki yılda zirvede yer alan OpenAI, bu yıl ikinci sıraya yerleşti. Listenin genelinde ise yapay zeka öne çıkıyor. Disruptor 50 listesindeki 50 şirketin üçte ikisinden fazlası, yapay zekayı merkezine alıyor. 17 girişim, doğrudan kurumsal yapay zeka çözümleri geliştiriyor. Listenin ilk beşinde yer alan şirketlerin toplam değeri 500 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Savunma teknolojileri ön planda olsa da yapay zeka halen en baskın tema olarak öne çıkıyor. Toplam yatırım miktarı ise bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkarak 127 milyar dolara ulaştı. Bu artışta en büyük pay, OpenAI’ın aldığı 40 milyar dolarlık yatırımda.