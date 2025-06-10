2025’in En Yenilikçi Şirketleri Belli Oldu: Zirvede Ne Apple Ne Google Ne de OpenAI Var!

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Disruptor 50 listesi açıklandı. Savunma şirketi Anduril, OpenAI'ı geride bırakarak 2025’in en yenilikçi şirketi oldu. Bu yıl listede savunma teknolojileri öne çıkarken, OpenAI ikinci sıraya geriledi. Savunma alanı dikkat çekse de yapay zeka hâlâ listenin en baskın teması olarak öne çıkıyor.

CNBC tarafından hazırlanan Disruptor 50 listesi, bu yıl 13. kez açıklandı ve zirvede dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Son iki yıldır listenin başını çeken OpenAI, bu kez birinciliği savunma teknolojileri üzerine çalışan Anduril’e kaptırdı. Özel sektördeki yenilikçi girişimlerin sıralandığı liste, bu yıl farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Yapay zeka tabanlı savunma çözümleri geliştiren Anduril, listenin ilk sırasında yer aldı. Şirket yalnızca zirveye çıkmakla kalmadı, aynı zamanda savunma teknolojilerine olan ilgiyi de gözler önüne serdi. Bu yıl listeye giren dört savunma teknolojisi şirketinin toplam değeri 45 milyar doları aştı. Yatırımlar ise 10 milyar dolara yaklaşmış durumda.

OpenAI ikinci sırada yer aldı

cnbc disruptor 50 listesi

Geçtiğimiz iki yılda zirvede yer alan OpenAI, bu yıl ikinci sıraya yerleşti. Listenin genelinde ise yapay zeka öne çıkıyor. Disruptor 50 listesindeki 50 şirketin üçte ikisinden fazlası, yapay zekayı merkezine alıyor. 17 girişim, doğrudan kurumsal yapay zeka çözümleri geliştiriyor. Listenin ilk beşinde yer alan şirketlerin toplam değeri 500 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Savunma teknolojileri ön planda olsa da yapay zeka halen en baskın tema olarak öne çıkıyor. Toplam yatırım miktarı ise bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkarak 127 milyar dolara ulaştı. Bu artışta en büyük pay, OpenAI’ın aldığı 40 milyar dolarlık yatırımda.

  1. Anduril
  2. OpenAI
  3. Databricks
  4. Anthropic
  5. Canva
  6. Ramp
  7. Flock Safety
  8. AlphaSense
  9. Octopus Energy
  10. Stripe
  11. Revolut
  12. Thrive Market
  13. Metropolis
  14. Transcarent
  15. Lead Bank
  16. Carbon Robotics
  17. Virta Health
  18. Fruitist
  19. Saronic Technologies
  20. GrubMarket
  21. MoonPay
  22. Writer
  23. ŌURA
  24. Einride
  25. Abnormal AI
  26. Iambic Therapeutics
  27. Perplexity
  28. Scale AI
  29. Rippling
  30. Gecko Robotics
  31. Footprint
  32. Harvey
  33. Apptronik
  34. Notion
  35. Waabi
  36. Zum
  37. Formation Bio
  38. Shield AI
  39. Navan
  40. VAST Data
  41. Rad AI
  42. Glean
  43. ElevateBio
  44. Exotec
  45. Figma
  46. Zipline
  47. Abridge
  48. Sierra
  49. Esusu
  50. Runway
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Kaynak : https://www.cnbc.com/2025/06/10/anduril-tops-cnbc-disruptor-50-list-as-interest-in-defense-tech-rises.html?
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