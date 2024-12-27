OpenAI, 2024 yılına damgasını vuran bir dizi duyuru ile yılı sonlandırdı. ChatGPT'nin yeni özellikleri, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda şekillendi. CEO Sam Altman, kullanıcılarıyla X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 2025'te ChatGPT'ye eklenmesi planlanan yenilikleri ve özellikleri duyurdu.
Sam Altman, ChatGPT kullanıcılarına 2025'te OpenAI'nin ne yapmasını istediklerini sorarak, bazı yeni özellikler hakkında ipuçları verdi. ChatGPT'ye yönelik önemli güncellemeler paylaşıldı. Sam Altman, kullanıcıların talepleri doğrultusunda aile hesapları, gelişmiş ses modları ve daha iyi hafıza yönetimi gibi yeniliklerin gelebileceğine dair paylaşımlarda bulundu.
2025'te sunulması beklenen ChatGPT özellikleri
Sam Altman "2025'te OpenAI'nin ne yapmasını istersiniz?" diye sordu. Bu soru üzerine, beklenildiği gibi birçok kullanıcı faydalı önerilerde bulundu. Bunun yanı sıra ChatGPT'nin daha etkili dönüş algılama özelliği, yeni kullanıcı arayüzü tasarımı ve yapay zekâ entegrasyon önerileri gündeme geldi.
OpenAI, kullanıcı geri bildirimlerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek 2025'te sunulacak yenilikleri bu yönde şekillendirebileceğini açıkladı. İşte 2025'te sunulması beklenen ChatGPT özellikleri:
- Bir X kullanıcısı, ChatGPT için aile hesapları talep etti. Sam Altman, bu öneriyi olumlu buldu ve iyi bir fikir olduğunu söyledi.
- Başka bir kullanıcı, önceki yazılı ve sesli konuşmaları daha iyi hatırlayabilmesi adına ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu’nda daha gelişmiş bir hafızaya sahip olması gerektiğini belirtti.
- Bir ChatGPT kullanıcısı, Gelişmiş Ses Modu’nda dönüş algılama yeteneğinin geliştirilmesini önerdi.
- Başka bir kullanıcı çocukların güvenliği için büyüklere özel bir ChatGPT modu eklenmesini önerdi. Altman da ChatGPT'nin bir “büyükler modu”na ihtiyacı olduğunu söyledi.
- Bir kullanıcı farklı sohbetleri ve modelleri birleştirerek daha iyi yanıtlar almak için sürükle-bırak desteği sunan yeni bir ChatGPT kullanıcı arayüzü önerdi. Altman, bunun “ilginç” bir fikir olduğunu ve daha önce düşünmediğini belirtti.
- ChatGPT'nin gelecekte yapay zekâ ajanlarıyla daha etkili bir şekilde çalışacağına dair ipuçları verildi.
- Altman, bir kişinin ChatGPT’nin daha iyi bir temel modele ihtiyacı olduğu önerisini kabul etti. Altman, “GPT-4o şu anda pek iyi değil” diyerek bunun gerekliliğini vurguladı.
- GPT-4o ile ilgili olarak, bir kullanıcı görsel oluşturma desteği istedi. Altman, “Umarım geliyor” diyerek bu talebe dair umut verdi.
- OpenAI, metin ile video oluşturma aracını henüz yeni çıkarmıştı ancak bazı kullanıcılar bu aracın iyileştirilmesini talep etti.
- Altman, bir X kullanıcısının Sora için özel geliştirmeler talep etmesi üzerine, “Çok sayıda Sora iyileştirmesi” geleceğini belirtti.
- ChatGPT'nin hız ve fiyat konularında iyileştirmeler yapması gerektiği dile getirildi. Altman ise ilgili yoruma cevaben bu yönde iyileştirmeler düşündüğünü açıkladı.