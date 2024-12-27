Sam Altman, 2025'te ChatGPT için kullanıcı geri bildirimlerine dayalı aile hesapları, gelişmiş ses modu ve yapay zekâ entegrasyonunu duyurdu.

OpenAI, 2024 yılına damgasını vuran bir dizi duyuru ile yılı sonlandırdı. ChatGPT'nin yeni özellikleri, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda şekillendi. CEO Sam Altman, kullanıcılarıyla X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 2025'te ChatGPT'ye eklenmesi planlanan yenilikleri ve özellikleri duyurdu.

Sam Altman, ChatGPT kullanıcılarına 2025'te OpenAI'nin ne yapmasını istediklerini sorarak, bazı yeni özellikler hakkında ipuçları verdi. ChatGPT'ye yönelik önemli güncellemeler paylaşıldı. Sam Altman, kullanıcıların talepleri doğrultusunda aile hesapları, gelişmiş ses modları ve daha iyi hafıza yönetimi gibi yeniliklerin gelebileceğine dair paylaşımlarda bulundu.

2025'te sunulması beklenen ChatGPT özellikleri

Sam Altman "2025'te OpenAI'nin ne yapmasını istersiniz?" diye sordu. Bu soru üzerine, beklenildiği gibi birçok kullanıcı faydalı önerilerde bulundu. Bunun yanı sıra ChatGPT'nin daha etkili dönüş algılama özelliği, yeni kullanıcı arayüzü tasarımı ve yapay zekâ entegrasyon önerileri gündeme geldi.

OpenAI, kullanıcı geri bildirimlerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek 2025'te sunulacak yenilikleri bu yönde şekillendirebileceğini açıkladı. İşte 2025'te sunulması beklenen ChatGPT özellikleri: