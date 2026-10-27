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OpenAI, Bilgisayarınızı Sizin Yerinize Kullanacak GPT-6.1 Terra'yı Tanıttı

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OpenAI, rutin bilgisayar işlerini devralacak orta segment yapay zekâ modeli GPT-6.1 Terra’yı tanıttı.

OpenAI, Bilgisayarınızı Sizin Yerinize Kullanacak GPT-6.1 Terra'yı Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ modellerinin yalnızca boyut olarak büyümesi her zaman günlük iş akışlarına doğrudan yansımaz. Bazen en büyük sıçrama, aynı işi çok daha ucuza ve hızlı şekilde yapabilme yeteneğinde gerçekleşir. OpenAI da bu hedef doğrultusunda, orta segmente konumlandırdığı en yeni yapay zeka modeli GPT-6.1 Terra’yı resmen duyurdu.

Şirket içi seride tam olarak Sol ile Luna modelleri arasındaki boşluğu kapatacak şekilde konumlandırılan Terra, özellikle ekran okuma, uygulamalar arasında tıklama yapma ve otomatik yanıt hazırlama gibi rutin masaüstü görevlerini üstlenmek üzere eğitildi.

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OpenAI, Bilgisayarınızı Sizin Yerinize Kullanacak GPT-6.1 Terra'yı Tanıttı
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Neler sunuyor?

Yeni sürümün geliştiriciler tarafındaki en dikkat çekici tarafı maliyetlerde. OpenAI, GPT-6.1 Terra’nın standart API fiyatlarının selefi olan GPT-5.6 Terra’ya oranla yüzde 50 daha düşük olduğunu açıkladı. Geliştiricilerin modeli kendi uygulamalarına entegre ederken ödediği standart API fiyatını yarıya indiren şirket, benzer bir tasarrufu modelin çalışma hızında da yakalıyor. Açıklanan verilere göre Terra, GPT-6 Astra ve GPT-6.1 Sol modellerine kıyasla bilgisayar kullanım görevlerini ortalama olarak üç kattan daha hızlı tamamlıyor.

Yapay zeka modellerinin en sık karşılaşılan can sıkıcı yönlerinden biri olan "kendinden emin bir şekilde yanlış bilgi üretme" problemi, GPT-6.1 Terra ile birlikte önemli ölçüde dizginlenmiş. OpenAI’ın modelleri bilerek yanıltmak amacıyla hazırladığı özel komutlarla yürüttüğü şirket içi testlerde, modelin düşük akıl yürütme çabasındaki olgusal hata oranı GPT-5.6 Terra’da yüzde 53,6 iken yeni modelde yüzde 16,7’ye kadar geriledi. Akıl yürütme ayarı maksimum seviyeye çıkarıldığında ise bu hata payı 18 puanlık bir düşüş göstererek yüzde 4,3 seviyesine indi.

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Modelin pratik bilgisayar kullanımı ve kodlama ajanlığı yetenekleri doğrudan komut satırı testleriyle de ölçüldü. Kodlama ajanlarının bilgisayar terminali üzerindeki komutları başarıyla yürütme oranını ölçen Terminal-Bench 4.0 testinde, maksimum akıl yürütme çabasıyla çalışan GPT-6.1 Terra görevlerin yüzde 50,3’ünü başarıyla tamamladı. Bu oran, GPT-5.6 Terra’nın ulaştığı yüzde 21,5’lik başarı grafiğine göre iki katından daha fazla bir sıçramaya işaret ediyor. Tüm bu rakamların OpenAI’ın kendi şirket içi ölçümleri olduğunu ve bağımsız üçüncü parti testlerle henüz doğrulanmadığını belirtmek gerek.

GPT-6.1 Terra, ChatGPT Work ve Codex üzerinde tüm Plus, Pro, Enterprise ve Edu kullanıcılarının erişimine açıldı.

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