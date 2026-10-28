Google, İnanılmaz Gerçekçi İnteraktif Simülasyonlar Oluşturabilen Genie 4 Dünya Modelini Duyurdu

Google, fotogerçekçi ve interaktif simülasyonlar oluşturabilen yeni nesil dünya modeli Genie 4’ü duyurdu.

Yapay zekâ teknolojileri konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri konumunda bulunan Google, şimdi de büyük ses getirecek bir duyuru yaptı. Şirketin DeepMind departmanı, yapay zekanın sanal evrenler tasarlama yeteneğini bambaşka bir noktaya taşıyan yeni dünya modeli Genie 4’ü bir araştırma önizlemesi olarak resmen bizlerle buluşturdu.

Yaklaşık bir yıl önce kullanıcılara gösterilen Genie 3’ün üzerine inşa edilen yeni model, bugüne kadarki en yüksek fotogerçekçiliği ve etkileşim kabiliyetini vadediyor. Paylaşılan videolar ve görüntüler gerçekten çok etkileyici.

Genie 4, inanılmaz gerçekçi simülasyonlar oluşturabiliyor

Genie 4, bu kez sadece durağan görseller değil, klavyeden veya doğal dille girilen komutlara göre eş zamanlı olarak şekillenen, rüzgarından insan sesine kadar tüm ortam seslerini canlı üreten simülasyonlar üretmesiyle öne çıkıyor.

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Modeli klasik video üretim araçlarından ve önceki sürümlerden ayıran en büyük fark, simülasyon çalışmaya devam ederken sisteme müdahale edilebilmesi. Kullanıcılar sahnenin tam ortasındayken hava durumunu yağmurlu yapabiliyor, kamera açısını farklı bir noktaya kaydırabiliyor veya ortama yeni insanlar ve nesneler ekleyebiliyor. Sistem, önceden hazırlanmış sabit 3D sahnelere ya da her bir etkileşimin ayrı ayrı elle programlanmasına gereksinim duymadan, kullanıcı çevreyi gezdikçe görüntüleri kare kare canlı olarak oluşturuyor.

Bu yapı sayesinde Genie 4, tek bir sahnede tutarlılığı iki dakikaya kadar koruyabiliyor. Öyle ki bu süre selefi Genie 3’ün sunduğu sınırın tam iki katı. Genie 3 tarafında 720p çözünürlük ve saniyede 24 kare hız standardı paylaşılmışken, Genie 4’ün kesin çözünürlük değeri henüz net olarak açıklanmadı; ancak paylaşılan ilk örnek videolar FHD ve 24 kare hızında sergileniyor.

Yeni model yalnızca görsel anlamda çevre çizmekle kalmıyor, fizik motoru benzeri hesaplamalarda da önemli bir adım atıyor. Google DeepMind’ın aktardığı bilgilere göre aerodinamik ve çarpışma gibi fiziksel etkileşimler selefine kıyasla belirgin şekilde daha başarılı simüle ediliyor. Sahneye eklenen insan karakterler hem daha insansı hareketler sergiliyor hem de çevrelerindeki değişimlere ve kullanıcı girdilerine doğal biçimde karşılık veriyor.

İşin duyusal tarafında ise yerleşik ses entegrasyonu bulunuyor. Genie 4, simüle edilen dünyayla senkronize çalışan rüzgar, dalga, ambiyans gürültüleri ve müzik üretebiliyor. Hatta simülasyon içindeki sanal karakterler, kullanıcının girdilerine ve dünyada yaşanan olaylara göre gerçek zamanlı ve etkileşimli diyaloglar kurabiliyor. Bu sayede sanal karakterler yalnızca ekranda yürüyen birer kukla olmaktan çıkıp konuşabilen aktörlere dönüşüyor.

Simülasyonun arkasındaki zihinsel mimariyi Google’ın Gemini modelleri yönetiyor. Google’ın paylaştığı çalışma yapısında Gemini adeta bir film yönetmeni gibi görev alıyor; yapılacak işi aşamalara bölüyor, üretilen kareleri sürekli denetliyor ve simülasyonun mantık çerçevesinde kalmasını sağlıyor. Paylaşılan teknik örneklerden birinde Gemini 3.8 Flash, simülasyonu aralıksız gözlemleyen yönlendirici bir ajan olarak çalışırken bir diğer araştırmada Gemini 4 Argon modeli, karmaşık görevleri adımlara bölerek Genie 4’e gerçek zamanlı olarak simüle ettirdi. Hatta Gemini 4 Argon ile Genie 4 bir araya getirilerek Apptronik’in Apollo insansı robotunun dama oynadığı bir senaryo başarıyla simüle edildi.

https://x.com/GoogleDeepMind/status/

Google DeepMind ekibi, Genie 4’ün henüz erken aşamada olduğunu ve çeşitli zayıflıkları barındırdığını gizlemiyor. Simülasyon süresi uzadıkça dünyadaki nesnelerde kaymalar ve bozulmalar yaşanabiliyor. Arka arkaya çok fazla karmaşık komut verildiğinde süreklilik aksayabiliyor.

Peki Genie 4’e kimler, ne zaman erişebilecek? Model şu anda yalnızca Google’ın seçtiği “güvenilir test kullanıcıları” için araştırma önizlemesi olarak açık durumda. Önümüzdeki haftalarda aylık başlangıç fiyatı 100 dolar seviyesinde olan Google AI Ultra aboneleri, metin ve görselden interaktif dünya kurmaya yarayan Project Genie arayüzü üzerinden modele ulaşabilecek.