Türkiye'de site ve apartmanlardaki 20 milyon dairenin aidatı her ay bir yerde kayda geçiyor; pek çok binada bu yer hâlâ bir defter ya da Excel tablosu. Yerli site yönetim yazılımı Konsiyon ise banka hareketlerini otomatik işleyen, faturayı fotoğraftan okuyan ve sesli komut anlayan bir yapay zekâ asistanıyla bu işi değiştirmeye çalışıyor. Asistanın neyi yapıp neyi yapmadığına yakından baktık.

Bir apartman yöneticisinin ay sonunu düşünün. Banka ekstresi açılıyor, gelen her havalenin kime ait olduğu tek tek bulunuyor. Açıklamaya "aidat" yazıp daire numarasını unutan komşu için ayrıca telefon açılıyor. Elektrik faturası, asansör bakımı, bahçıvanın ücreti Excel'e elle giriliyor. Ay sonunda kasa ile banka bakiyesi tutmuyorsa, hata satır satır aranıyor. Bu işin çoğu, akşamları kendi mesaisinden arta kalan vakitte gönüllü olarak yapılıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de site ve apartmanlarda yaklaşık 20 milyon bağımsız bölüm var. 2025'te ise TÜİK verilerine göre 1 milyon 688 bin 910 konut el değiştirdi ve bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık satış rakamı oldu. Kısacası her yıl yeni yönetimler kuruluyor, her yeni yönetim aynı muhasebe yüküyle tanışıyor.

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Yerli site yönetim yazılımı Konsiyon, bu yükü yapay zekâ destekli araçlarla azaltmayı hedefliyor. Şirketin yaklaşımı tek cümlede özetleniyor: Rutin iş sistemde, karar yöneticide.

Konsiyon nedir?

Konsiyon; site, apartman, rezidans, iş merkezi, AVM, organize sanayi bölgesi, dernek, vakıf ve kooperatiflerin aidat, muhasebe, tahsilat ve sakin iletişimini tek platformda yürüten bulut tabanlı bir yazılım. 2015'te kurulan şirket İstanbul merkezli; Konya, İzmir ve Edirne'de de ofisleri bulunuyor. Programın ilk sürümü 2019'da çıktı, yapay zekâ araçları 2025'te devreye alındı. Şirket verilerine göre yazılım bugün 30 binden fazla projede 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.

Sistem üç ekrandan oluşuyor: tarayıcıdan çalışan yönetici web paneli, yöneticinin telefonundaki yönetici uygulaması ve sakinlerin kullandığı üye uygulaması. Üçü de aynı veriyle çalışıyor; yöneticinin panelde yaptığı işlem sakinin telefonuna anında yansıyor. Uygulamalar iOS ve Android'de ücretsiz. Programın kurulması gerekmiyor, birden fazla yönetici aynı anda kendi yetkisiyle çalışabiliyor.

Banka hareketi kendiliğinden işleniyor

Sistemin temelinde otomatik banka entegrasyonu var. Yönetim hesabına giren ve çıkan her hareket; karşı tarafın adı, tutarı, tarihi ve açıklamasıyla programa kendiliğinden düşüyor. Aidat ödemesi ilgili daireyle eşleşip borcu kapatıyor, fatura ödemesi doğru gider kalemine yazılıyor. "Kasa ve banka kontrol robotu" adı verilen bir modül ise programdaki bakiye ile bankadaki bakiyenin eşit kalıp kalmadığını sürekli denetliyor.

Aidat tarafında da elle giriş yok. Belirlenen günde bütün dairelere otomatik borç yazılıyor, sakinin telefonuna bildirim gidiyor. Geciken ödemelere Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci maddesine göre gecikme tazminatı otomatik yansıyor. Konsiyon'un aidat takip sistemi, ihtar yazısı, "borcu yoktur" belgesi ve icra için avukata aktarım gibi hukuki adımları da program içinden hazırlıyor.

KonsiBOT: Komutu anlıyor, eksiği soruyor, onay bekliyor

Konsiyon'un yapay zekâ asistanı KonsiBOT, yöneticinin doğal dille yazdığı ya da söylediği komutları işleme dönüştürüyor. Örnek bir senaryo şöyle işliyor:

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Yönetici sohbet ekranına "300 TL tüm kiracıları borçlandır" yazıyor ya da bunu sesli söylüyor.

Asistan, işlemi yapmak için eksik kalan bilgileri soruyor; örneğin borcun hangi tarihte ve hangi açıklamayla yazılacağı gibi.

Bilgiler tamamlanınca asistan yapacağı işlemi özetliyor ve yöneticinin onayını istiyor.

Yönetici onaylarsa borçlandırma yapılıyor; onaylamazsa hiçbir kayıt oluşmuyor.

Bu son adım, sistemin bütün yapay zekâ araçlarında ortak. Konsiyon'un kurucusu Mehmet Ayhan Taçyıldız, bu tercihin bilinçli olduğunu söylüyor: "Apartmanın parası, sakinlerin emaneti. Yapay zekânın görevi yöneticinin yerine karar vermek değil, ona zaman ve net bilgi kazandırmak. Bu yüzden asistan öneriyor, kaydı yönetici onaylıyor. Hata payı olan bir işi insan kontrolünden çıkarmak istemedik."

Fatura fotoğrafı, gider kaydı oluyor

Yapay zekâ araçlarının ikinci büyük parçası belge okuma. Yönetici faturayı bilgisayardan yükleyebiliyor ya da ekrandaki QR kodu telefonla okutup faturanın fotoğrafını çekebiliyor. Sistem faturayı okuyup gider kaydını hazırlıyor; yöneticiye kalan, kaydı kontrol edip onaylamak.

Banka tarafında da benzer bir mantık işliyor:

Ödeme işleme: Açıklaması eksik ya da hatalı yazılmış bir havale geldiğinde sistem paranın hangi daireden gelmiş olabileceğini öneriyor, yönetici tek tıkla tahsilatı işliyor.

Ödeme gruplama: Banka açıklamalarından yola çıkarak hareketlerin hangi gelir ya da gider grubuna ait olduğunu otomatik belirliyor.

Mesaj üretme: Borç hatırlatma ve duyuru metinlerini, sakinin adı ve borç tutarı gibi bilgi kodlarıyla kişiselleştirilmiş taslak olarak hazırlıyor.

Akıllı özetler: Giderlerdeki olağan dışı artışları, tahsilatı düşen blokları ve bütçe sapmalarını sade bir dille yöneticinin önüne getiriyor.

Telefonu arayana borcunu sesli söylüyor

Konsiyon'un sakin tarafındaki en ilginç özelliği, siteye özel tanımlanan sesli borç sorgulama hattı. Bu hattı arayan sakini sesli bir asistan karşılıyor ve borç tutarını okuyor. Yönetici tarafında da sesli asistan var: yönetici konuşarak soru soruyor, sistem sesli yanıt veriyor. TÜİK'in İstatistiklerle Aile 2025 verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 836 bin yaşlı tek başına yaşıyor. Uygulama kullanmayan sakinler için bu hat, borcunu kimseye sormadan öğrenmenin bir yolu. Hizmet için ek ücret alınmıyor.

Altyapı ve veri güvenliği

Apartman muhasebesi; ad-soyad, telefon, daire numarası ve ödeme geçmişi gibi kişisel verilerle dolu. Konsiyon bu verileri İstanbul'daki bir veri merkezinde barındırıyor ve her 10 dakikada bir otomatik yedekliyor. Kullanıcılara rol bazlı yetki tanımlanabiliyor, her sakin yalnızca kendi hesabını görüyor.

Bu yapı, 2026'daki düzenlemelerle daha da önem kazandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 2026/348 sayılı ilke kararıyla borçlu listelerini asansör ya da panoya asmak hukuka aykırı sayıldı; bilgilendirmenin yalnızca ilgili kişinin erişebileceği kanallarla yapılması gerekiyor. Konsiyon'da borç hatırlatması uygulama bildirimi, SMS, WhatsApp veya e-postayla doğrudan kişiye gidiyor. Yönetimler günde 10 bine kadar kişiye özel mesajı ek ücret ödemeden gönderebiliyor.

Şirketin yerli kalma tercihi de bu tabloyla ilgili. Konsiyon, 2022'de yerli ve yabancı kuruluşlardan gelen yatırım tekliflerini geri çevirip bireysel sermayeyle devam etti. Konsiyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alperen Aydok Akti, sahadaki yöneticilerin bu konuya artık daha fazla dikkat ettiğini söylüyor: "Fuarlarda yöneticilerin ilk sorduğu şeylerden biri verinin nerede durduğu. Milyonlarca kişinin ödeme bilgisinin ülke içinde, KVKK'ya uygun bir yapıda tutulması bizim için ürünün bir parçası."

Muhasebenin dışında neler var?

Konsiyon yalnızca bir muhasebe programı değil. Sistemde şu modüller de bulunuyor:

Online tahsilat: Sakin aidatını uygulamadan kartla ödüyor, PDF makbuz anında geliyor. Yönetim kendi sanal POS'unu bağlıyor; kartla ödenen tutar ertesi gün hesaba geçiyor ve Konsiyon ödemelerden hizmet bedeli almıyor.

Giriş-çıkış ve plaka tanıma: Ziyaretçi kaydı yapılıyor, misafir geldiğinde ilgili daireye anında bildirim gidiyor. Bariyer ve plaka tanıma sistemleriyle entegrasyon kuruluyor.

Tur kontrol: Güvenlik ve temizlik personeli belirlenen noktalardaki QR kodları okutuyor, yönetici turların yapılıp yapılmadığını panelden izliyor.

Rezervasyon: Havuz, toplantı salonu gibi ortak alanlar uygulamadan rezerve ediliyor.

Resmî raporlar: Hesap planı, yevmiye, mizan, işletme defteri, bilanço ve işletme projesi tek tıkla hazırlanıyor; mali müşavirler birden fazla yapının muhasebesini tek platformdan yürütebiliyor.

Defter ve Excel ile Konsiyon karşılaştırması

İş Defter ve Excel ile Konsiyon ile Aylık aidat borçlandırma Her daireye elle Belirlenen günde otomatik Banka hareketlerini işleme Ekstre satır satır kontrol Otomatik okuma ve eşleştirme Eksik açıklamalı havale Telefonla araştırma Yapay zekâdan daire önerisi Fatura girişi Elle yazma Fotoğraftan okuma Borç hatırlatma Panoya liste, kapı kapı Kişiye özel bildirim Sakinin borç sorgusu Yöneticiyi aramak Uygulama veya sesli hat Bütçe ve işletme projesi Dönem sonunda elle hazırlama Kayıtlardan anlık rapor

Fiyatlandırma ve deneme

Konsiyon'un fiyatı yapının bağımsız bölüm sayısına göre belirleniyor. Yapay zekâ araçları dahil bütün modüller tek fiyata dahil; ayrı paket ya da ek ücret yok. Şirket yıllık taahhüt ve cayma bedeli istemiyor. Kurulum, eski programdan veri aktarımı ve uzaktan bağlantıyla birebir eğitim ücretsiz veriliyor. Yönetimler programı konsiyon.com üzerinden kredi kartı gerekmeden 7 gün ücretsiz deneyebiliyor.

Sık sorulan sorular

Site yönetim yazılımı nedir?

Site yönetim yazılımı; site ve apartman yönetimlerinin aidat takibini, gelir-gider muhasebesini, banka hareketlerini, sakin iletişimini ve raporlamasını tek bir dijital sistemde yürüten programdır. Bulut tabanlı olanlar kurulum gerektirmez, tarayıcıdan ve mobil uygulamadan kullanılır.

KonsiBOT nedir?

KonsiBOT, Konsiyon site yönetim yazılımının yapay zekâ asistanıdır. Yöneticinin yazılı veya sesli komutlarını anlar, eksik bilgileri sorar ve işlemi yöneticinin onayıyla yapar. 2025'te devreye alınmıştır.

Yapay zekâ muhasebe kaydını kendi başına yapar mı?

Hayır. Konsiyon'da yapay zekâ faturayı okur, havaleyi daireyle eşleştirmeyi önerir, metin taslağı hazırlar; ancak hiçbir öneri yönetici onaylamadan muhasebeye kaydedilmez.

Aidat takip sistemi banka hareketlerini nasıl işler?

Aidat takip sistemi, yönetim hesabına gelen ödemeleri otomatik okur ve ilgili dairenin borcunu kapatır. Fatura ödemeleri gider kalemine yazılır. Konsiyon'da kasa ve banka kontrol robotu, program bakiyesinin banka bakiyesiyle eşit kalmasını denetler.

Konsiyon'da veriler nerede saklanıyor?

Veriler İstanbul'daki bir veri merkezinde barındırılır ve her 10 dakikada bir otomatik yedeklenir. Rol bazlı yetkilendirme vardır; her sakin yalnızca kendi hesabını görür. Konsiyon'un fiyatı nasıl belirleniyor?

Fiyat, yapının bağımsız bölüm sayısına göre belirlenir. Yapay zekâ araçları dahil bütün modüller tek fiyata dahildir. Taahhüt yoktur; program konsiyon.com üzerinden 7 gün ücretsiz denenebilir.

Konsiyon hakkında: Konsiyon, 2015'te kurulan, İstanbul merkezli yerli bir site yönetim yazılımıdır. Site, apartman, rezidans, iş merkezi, AVM, organize sanayi bölgesi, dernek, vakıf ve kooperatiflerin aidat takibi, gelir-gider muhasebesi, online tahsilat ve sakin iletişimini tek platformda yürütür. Konya, İzmir ve Edirne'de de ofisleri bulunur. Web: konsiyon.com · [email protected] · 0 (850) 532 00 33