OpenAI, kendi insansı robotunu inşa etmek için yeniden harekete geçti. İnsansı robot inşa etmek için büyük planlar yapıyor.

OpenAI'ın, kendi insansı robotunu inşa etmeyi düşündüğü ortaya çıktı. OpenAI ise bu alanda finansal destek sağlayarak uzun süredir faaliyet gösteriyor. Şu ana kadar Figure ve 1X gibi firmalara ve ayrıca bir başka "yapay zekâ" şirketi olan Physical Intelligence'a yatırım yaptı.

OpenAI 2021 yılında robotik bölümünü kapatarak bu alandaki hedeflerinden vazgeçmişti. Ancak bu süre zarfında donanım ve yapay zekâ sistemlerinde önemli gelişmeler yaşadı.

OpenAI'ın yeniden robotik alana girmesi

OpenAI'ın yeniden robotik alana girmesi, mevcut rekabet ortamında zorluklarla dolu olacaktır. OpenAI'nin bu genç ve hızla büyüyen alanda başarılı olabilmesi için yeni stratejiler geliştirmesi ve büyük girişimlere yatırım yapması gerekecek.

Şirketin hızla gelişen kategoride ciddi bir ilerleme kaydedebilmesi adına temkinli adımlar atması gerekecek. Mevcut yatırımlar ve yeni stratejilerle birlikte OpenAI'ın bu alanda nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.