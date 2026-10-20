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2026 Paris Otomobil Fuarı’ndan Mutlaka Görmeniz Gereken 6 Otomobil

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En büyük otomobil etkinliklerinden biri olan Paris Otomobil Fuarı tamamlandı. İşte fuarda dikkat çeken modeller.

2026 Paris Otomobil Fuarı’ndan Mutlaka Görmeniz Gereken 6 Otomobil
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Paris Otomobil Fuarı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın dört bir yanından araba markaları en yeni modellerini bizlerle buluşturdu.

Biz de bu içeriğimizde 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve en çok dikkat çeken modelleri sizler için derliyoruz. Her biri sunduğu yenilikler ile sektörde büyük ses getirme potansiyeline sahip.

İçerikten Görseller

2026 Paris Otomobil Fuarı’ndan Mutlaka Görmeniz Gereken 6 Otomobil
a2
atto
spring
grizl +2

Audi A2 E-Tron

a2

Audi’nin sıra dışı tasarımıyla bilinen ancak yıllar önce sona erdirilen modeli A2, fuarda tamamen elektrikli ve modern bir şekilde geri döndü. A2 E-tron ismini alan araç, yine kendine has bir tasarımla geliyor. Araç, ID.3 ile paylaştığı MEB platformu üzerine inşa edilecek ve 645 km’ye kadar menzil sunacak.

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BYD Atto 8

atto

BYD, yedi kişilik dev SUV modeli Atto 8 ile Kia EV9 ve Skoda Peaq modellerine doğrudan rakip oldu. 764 beygire varan gücüyle dikkat çeken araç, 115 kWh'lik ikinci nesil Blade bataryayla geliyor. Sadece 5 dakika şarj ile %70 şarj oranına ulaşabiliyor.

Dacia Spring

spring

Dacia, Twingo platformu üzerinden geliştirdiği ikinci nesil Spring ile dikkat çekti. Şehir içi kullanım için 250 km menzil sunan araç, fiyatıyla pazarın en ucuz sıfır araçlarından biri olmayı hedefliyor.

Fiat Grizzly

grizl

Egea’nın yerine gelecek otomobil olarak nitelendirilen Grizzly modeli aslında yeni tanıtılmadı ancak etkinlikte sergilendi. Grande Panda'nın Smart Car platformunu genişleten model; benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle farklı pazarlara hitap edecek.

Volkswagen ID. Tiguan

tigu

ID.4 ve ID.5 modellerinin yerini alacak tamamen elektrikli yeni ID. Tiguan modeli, üç farklı güç seçeneğiyle gelecek. Arkadan itişli giriş seviyesi versiyonlardan ilki 190 beygir güç ve 58 kWh batarya kapasitesine sahipken, bir üst arkadan itişli seçenek 286 beygir güç ve 77 kWh batarya ile kullanıcıya ulaşıyor. Ailenin tepesinde yer alan çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli versiyon ise 77 kWh batarya ile 299 beygir güç üretiyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma değerleri tercih edilen motor seçeneğine bağlı olarak 6.3 ile 8.5 saniye arasında değişiklik gösteriyor..

Citroen 2CV

2c

Bir konsept otomobil olan Citroen 2CV, ikonik şehir otomobili 2CV'yi tamamen elektrikli bir şekilde geri getiriyor. Üretimi 2028'de başlayacak araç, en ucuz elektriklilerden biri olacak. Teknik detayları belirsiz.

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