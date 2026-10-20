2026 Paris Otomobil Fuarı’ndan Mutlaka Görmeniz Gereken 6 Otomobil

En büyük otomobil etkinliklerinden biri olan Paris Otomobil Fuarı tamamlandı. İşte fuarda dikkat çeken modeller.

Dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Paris Otomobil Fuarı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın dört bir yanından araba markaları en yeni modellerini bizlerle buluşturdu.

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Biz de bu içeriğimizde 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve en çok dikkat çeken modelleri sizler için derliyoruz. Her biri sunduğu yenilikler ile sektörde büyük ses getirme potansiyeline sahip.

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Audi A2 E-Tron

Audi’nin sıra dışı tasarımıyla bilinen ancak yıllar önce sona erdirilen modeli A2, fuarda tamamen elektrikli ve modern bir şekilde geri döndü. A2 E-tron ismini alan araç, yine kendine has bir tasarımla geliyor. Araç, ID.3 ile paylaştığı MEB platformu üzerine inşa edilecek ve 645 km’ye kadar menzil sunacak.

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BYD Atto 8

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Dacia Spring

Dacia, Twingo platformu üzerinden geliştirdiği ikinci nesil Spring ile dikkat çekti. Şehir içi kullanım için 250 km menzil sunan araç, fiyatıyla pazarın en ucuz sıfır araçlarından biri olmayı hedefliyor.

Fiat Grizzly

Egea’nın yerine gelecek otomobil olarak nitelendirilen Grizzly modeli aslında yeni tanıtılmadı ancak etkinlikte sergilendi. Grande Panda'nın Smart Car platformunu genişleten model; benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle farklı pazarlara hitap edecek.

Volkswagen ID. Tiguan

ID.4 ve ID.5 modellerinin yerini alacak tamamen elektrikli yeni ID. Tiguan modeli, üç farklı güç seçeneğiyle gelecek. Arkadan itişli giriş seviyesi versiyonlardan ilki 190 beygir güç ve 58 kWh batarya kapasitesine sahipken, bir üst arkadan itişli seçenek 286 beygir güç ve 77 kWh batarya ile kullanıcıya ulaşıyor. Ailenin tepesinde yer alan çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli versiyon ise 77 kWh batarya ile 299 beygir güç üretiyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma değerleri tercih edilen motor seçeneğine bağlı olarak 6.3 ile 8.5 saniye arasında değişiklik gösteriyor..

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