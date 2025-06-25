2026 Yılın Otomobili ödülü için yarışacak otomobiller belli oldu. Belirlenen 30 adet otomobil, önce 7 finalistten biri olmaya, sonra ise ödülü kazanmaya çalışacak.

Otomobil sektörünün en prestijli ödüllerinden olan “Yılın Otomobili” ödülü her yıl düzenli olarak dağıtılıyordu. Şimdi ise 2026 yılının “Yılın Otomobili” ödülü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. En iyisi olmak için yarışacak adaylar belli oldu. Yayımlanan listede finalist olmak için toplamda 30 araç aday olarak gösterildi.

31 Ekim 2025 tarihine kadar belirlenen bu araçlar arasından 7 adet finalist seçilecek. Bu finalistler de “Yılın Otomobili” ödülü için yarışacak. Kazanan, Ocak 2026’da düzenlenmesi planlanan bir tören ile belli olacak.

2026 Yılın Otomobili finalisti olmak için yarışacak otomobiller:

Audi: A6,

Audi A6 e-Tron

Audi Q5

BYD Atto 2

BYD Dolphin Surf

BYD Sealion 7

Citroën: ë-C3 Aircross, C5 Aircross

Dacia Bigster

DS N°8

Fiat Grande Panda

Hyundai Ioniq 9

Jeep Compass

Kia EV4

Lancia Ypsilon

Leapmotor C10

Mazda 6e

Mercedes-Benz: CLA

MG: HS, S5

mini: Aceman

Mitsubishi: Outlander

Nissan: Leaf

Opel: Frontera

Renault 4

Smart: #5

Skoda Elroq

Suzuki eVitara

Toyota Urban Cruiser

Volvo ES90

Zeekr 7X

Listeye baktığımızda Opel Frontera, yeni Renault 4, yeni Nissan Leaf gibi önemli araçların yer aldığını görebiliyoruz. Ancak en çok dikkat çeken şey Çinli markalar. Öyle ki bu markalar, 7 model sokmayı başarmış. Bu da Avrupa’da ne kadar popüler hâle geldiklerinin göstergesi. Ülkemizde de faaliyet gösteren BYD’nin 3 modelini listeye sokması da dikkat çeken diğer kısımlardan.

Yılın Otomobili nasıl seçiliyor?

Yılın Otomobili ödülü, Avrupa’nın dört bir yanından gelen uzman gazetecilerden oluşturulan bir jüri tarafından seçiliyor. Bu jüri, otomobilleri tasarımdan teknolojik inovasyona kadar her. Konuda test ederek en iyisini belirlemeye çalışıyor. Arabaların aday olabilmeleri için en az 5 Avrupa ülkesinde satışta olan tamamen yeni modeller olmaları gerektiğini de belirtelim.