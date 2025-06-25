Otomobil sektörünün en prestijli ödüllerinden olan “Yılın Otomobili” ödülü her yıl düzenli olarak dağıtılıyordu. Şimdi ise 2026 yılının “Yılın Otomobili” ödülü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. En iyisi olmak için yarışacak adaylar belli oldu. Yayımlanan listede finalist olmak için toplamda 30 araç aday olarak gösterildi.
31 Ekim 2025 tarihine kadar belirlenen bu araçlar arasından 7 adet finalist seçilecek. Bu finalistler de “Yılın Otomobili” ödülü için yarışacak. Kazanan, Ocak 2026’da düzenlenmesi planlanan bir tören ile belli olacak.
2026 Yılın Otomobili finalisti olmak için yarışacak otomobiller:
- Audi: A6,
- Audi A6 e-Tron
- Audi Q5
- BYD Atto 2
- BYD Dolphin Surf
- BYD Sealion 7
- Citroën: ë-C3 Aircross, C5 Aircross
- Dacia Bigster
- DS N°8
- Fiat Grande Panda
- Hyundai Ioniq 9
- Jeep Compass
- Kia EV4
- Lancia Ypsilon
- Leapmotor C10
- Mazda 6e
- Mercedes-Benz: CLA
- MG: HS, S5
- mini: Aceman
- Mitsubishi: Outlander
- Nissan: Leaf
- Opel: Frontera
- Renault 4
- Smart: #5
- Skoda Elroq
- Suzuki eVitara
- Toyota Urban Cruiser
- Volvo ES90
- Zeekr 7X
Listeye baktığımızda Opel Frontera, yeni Renault 4, yeni Nissan Leaf gibi önemli araçların yer aldığını görebiliyoruz. Ancak en çok dikkat çeken şey Çinli markalar. Öyle ki bu markalar, 7 model sokmayı başarmış. Bu da Avrupa’da ne kadar popüler hâle geldiklerinin göstergesi. Ülkemizde de faaliyet gösteren BYD’nin 3 modelini listeye sokması da dikkat çeken diğer kısımlardan.
Yılın Otomobili nasıl seçiliyor?
Yılın Otomobili ödülü, Avrupa’nın dört bir yanından gelen uzman gazetecilerden oluşturulan bir jüri tarafından seçiliyor. Bu jüri, otomobilleri tasarımdan teknolojik inovasyona kadar her. Konuda test ederek en iyisini belirlemeye çalışıyor. Arabaların aday olabilmeleri için en az 5 Avrupa ülkesinde satışta olan tamamen yeni modeller olmaları gerektiğini de belirtelim.