2027 Hyundai Elantra, Güney Kore’de Avante adıyla sahneye çıktı. Daha büyük gövdesi, cesur tasarımı, hibrit motor seçeneği ve yeni Pleos Connect sistemiyle gelen sedan, özellikle klasik otomobil formundan vazgeçmeyen kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Hyundai, son yıllarda SUV modelleriyle sık sık gündeme gelse de sedan tarafını da boş bırakmadığını gösterdi. Güney Kore’de Avante adıyla tanıtılan 2027 Hyundai Elantra, yalnızca ufak dokunuşlarla yenilenen bir model değil; tasarımından kabinine kadar ciddi şekilde değişmiş yeni bir nesil olarak karşımızda.

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Yeni Elantra’nın en dikkat çeken tarafı, artık çok daha sert ve iddialı görünmesi. Önceki neslin keskin çizgileri korunmuş ancak bu kez gövde daha kaslı, ön bölüm daha geniş ve genel duruş daha teknolojik hâle getirilmiş. Kısacası Hyundai, sedan sevenlere “Bu segment hâlâ bitmedi.” demek istemiş gibi görünüyor.

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Yeni Elantra artık daha büyük ve daha iddialı

2027 Hyundai Elantra, Güney Kore’de açıklanan verilere göre 4.765 mm uzunluğa, 1.855 mm genişliğe, 1.425 mm yüksekliğe ve 2.750 mm aks mesafesine sahip. Yani yeni nesil, önceki modele göre hem daha uzun hem daha geniş. Bu da özellikle iç mekânda daha ferah bir yaşam alanı sunulacağı anlamına geliyor.

Özellikleri

Özellik Detay Model 2027 Hyundai Elantra / Avante Nesil 8. nesil Uzunluk 4.765 mm Genişlik 1.855 mm Yükseklik 1.425 mm Aks mesafesi 2.750 mm Benzinli motor 2.0 litre, 147 hp Hibrit motor 1.6 litre, 155 hp Ekran 12.9 inç standart, 14.6 inç opsiyonel Multimedya Pleos Connect Diğer özellikler Gleo AI, Digital Key 2, çift kablosuz şarj, 100W hızlı şarj portları

Hyundai, 2027 Hyundai Elantra için fiyat bilgisini henüz paylaşmadı. Modelin Güney Kore’de Avante adıyla 2026’nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. ABD pazarında ise Elantra adıyla 2027’nin ilk dönemlerinde yollara çıkabilir. Türkiye içinse şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.