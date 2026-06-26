Hyundai, son yıllarda SUV modelleriyle sık sık gündeme gelse de sedan tarafını da boş bırakmadığını gösterdi. Güney Kore’de Avante adıyla tanıtılan 2027 Hyundai Elantra, yalnızca ufak dokunuşlarla yenilenen bir model değil; tasarımından kabinine kadar ciddi şekilde değişmiş yeni bir nesil olarak karşımızda.
Yeni Elantra’nın en dikkat çeken tarafı, artık çok daha sert ve iddialı görünmesi. Önceki neslin keskin çizgileri korunmuş ancak bu kez gövde daha kaslı, ön bölüm daha geniş ve genel duruş daha teknolojik hâle getirilmiş. Kısacası Hyundai, sedan sevenlere “Bu segment hâlâ bitmedi.” demek istemiş gibi görünüyor.
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Yeni Elantra artık daha büyük ve daha iddialı
2027 Hyundai Elantra, Güney Kore’de açıklanan verilere göre 4.765 mm uzunluğa, 1.855 mm genişliğe, 1.425 mm yüksekliğe ve 2.750 mm aks mesafesine sahip. Yani yeni nesil, önceki modele göre hem daha uzun hem daha geniş. Bu da özellikle iç mekânda daha ferah bir yaşam alanı sunulacağı anlamına geliyor.
Özellikleri
|Özellik
|Detay
|Model
|2027 Hyundai Elantra / Avante
|Nesil
|8. nesil
|Uzunluk
|4.765 mm
|Genişlik
|1.855 mm
|Yükseklik
|1.425 mm
|Aks mesafesi
|2.750 mm
|Benzinli motor
|2.0 litre, 147 hp
|Hibrit motor
|1.6 litre, 155 hp
|Ekran
|12.9 inç standart, 14.6 inç opsiyonel
|Multimedya
|Pleos Connect
|Diğer özellikler
|Gleo AI, Digital Key 2, çift kablosuz şarj, 100W hızlı şarj portları
Hyundai, 2027 Hyundai Elantra için fiyat bilgisini henüz paylaşmadı. Modelin Güney Kore’de Avante adıyla 2026’nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. ABD pazarında ise Elantra adıyla 2027’nin ilk dönemlerinde yollara çıkabilir. Türkiye içinse şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.