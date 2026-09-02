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Makyajlanan 2027 Lexus NX Tanıtıldı: Yeni Tasarım, Daha Uzun Menzil!

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Lexus, yeni NX modelini resmen tanıttı. Tasarımdan teknik detaylara kadar birçok yenilikle geliyor.

Makyajlanan 2027 Lexus NX Tanıtıldı: Yeni Tasarım, Daha Uzun Menzil!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Lexus, lüks SUV pazarındaki güçlü oyuncularından biri olan NX modelinin makyajlanmış versiyonunu resmen bizlerle buluşturdu. Tepeden tırnağa yenilenen araç, dış tasarımında yapılan dokunuşların yanı sıra doğrudan derisinin altında yer alan teknik geliştirmelerle de dikkat çekiyor.

Temel boyut oranları korunan 4.69 metrelik bu SUV, artık çok daha modern ve keskin bir tasarımla geliyor. Ön tasarımında en dikkat çeken unsur, modelin tüm çehresini değiştiren yeni ızgara yapısı. Yeniden elden geçirilen LED far takımlarının yanı sıra araçta adaptif uzun far, viraj aydınlatması, sis farları ve far yıkama sistemi standart olarak kullanıcıya sunuluyor.

İçerikten Görseller

Makyajlanan 2027 Lexus NX Tanıtıldı: Yeni Tasarım, Daha Uzun Menzil!
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Karşınızda yeni Lexus NX

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Arka bölümde de tamamen yeni bir tasarımla karşılaşıyoruz. Markanın ikonik "çift L" tasarımına geçiş yapılmış. Bu bölümde ayrıca aydınlatmalı bir Lexus logosu da var. Serinin tepe noktasında yer alan F Sport versiyonunda özel renk seçeneklerine ek olarak 20 inçlik çift kollu jantlar ve kırmızı fren kaliperleri standart donanıma dahil edilmiş.

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Kaputun altına baktığımızda en önemli gelişmenin şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği olan NX 450h+ cephesinde yaşandığı görülüyor. Aracın batarya kapasitesi **18 kWh seviyesinden 23 kWh’**e çıkarılmış. Yapılan bu kapasite artışı sayesinde WLTP standartlarına göre aracın saf elektrikli menzili 100 kilometreye kadar ulaşıyor. Aynı zamanda sistemin ürettiği toplam güç de 292 beygirden 307 beygire yükseltilmiş.

Teknik güncellemeler sadece menzil ve güçle sınırlı değil; altyapıya eklenen DC hızlı şarj desteği sayesinde aracın yüzde 10 ile yüzde 80 arası şarj süresi yaklaşık 30 dakikaya iniyor. Ailenin diğer hibrit üyesi olan NX 350h ise optimize edilmiş batarya soğutması ve yenilenen elektrik bileşenlerinden nasibini alıyor. Bu versiyonda toplam sistem gücü 199 beygir seviyesinde korunurken, batarya ağırlığının belirgin şekilde azaltılması verimliliği ve performansı doğrudan artırıyor.

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İç mekâna geçtiğimizde Lexus’un yeni ES ve TZ modellerinden ilham alan bir tasarım bizi karşılıyor. Kabinin merkezinde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ile 14 inç büyüklüğündeki dev multimedya ekranı konumlandırılmış.

Lexus NX’in bu nesilden önceki versiyonu Türkiye’de satılıyordu. Hatta fiyatı 7 milyon civarlarındaydı. Makyajlanan yeni versiyonun da gelmesini bekliyoruz. Ancak fiyatının ne kadar olacağını şimdilik söylemek mümkün değil.

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