Apple'ın Açığını Bulan Hüseyin Çoban, 220 Bin Dolar Reddetti

Oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yaparken sistem açığı keşfeden ve 300 TL ile ödüllendirilen 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, ödülden memnun kalmamıştı. Apple'ın bir açığını daha bulan genç, bu kez de Apple'ın teklif ettiği 220 bin doları az buldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve açık lise okuyan Hüseyin Çoban, oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmesi için Apple hesabına bakiye yükledi. Çoban, satın alma işlemi sırasında bir problemle kaşılaşarak sistemdeki açığı fark etti. Genç, bulduğu açığı bildirdiği Apple'a bildirmesinin ardından şirketten teşekkür e-postası alarak 300 TL ile ödüllendirildi.

Hüseyin Çoban bu kez iPhone kullanan ünlülerin iCloud hesaplarına girerek, tüm fotoğraflarına ve uygulamalarına ulaştı. Bunun üzerine şirket yetkilileriyle temasa geçti. Çoban kendisine teklif edilen 220 bin doları ise az buldu.

'5 katını teklif ettiler ama söylemedim'

Hüseyin Çoban, Apple'ın açığını bulmasının ardından gelişen süreci şöyle anlattı:

"Türkiye'deki ünlülerin çoğu Apple marka cep telefonu kullanıyor. Bulduğum bu açıkta, ünlülerin hesaplarına girerek iCloud şifreleriyle fotoğraflarına kadar erişebiliyorum. Bu açıkla ilgili Apple ile iletişime geçtim. Bana elektronik posta ve telefon yoluyla bu açığı kademeli bir şekilde anlatmamı istediler. Ancak, karşılığında ödül olarak verecekleri parayı az buldum. Açığı söylemedim."

Bulduğu açıkla ilgili bazı kişilerin kendisine ulaştığını ve Apple'ın açığını anlatması karşılığında şirketin teklif ettiği paranın 5 katını teklif ettiğini söyleyen Çoban şöyle devam etti:

"Bunu duyan bazı art niyetli kişiler benimle iletişime geçti. Açığı söylemem halinde bana Apple'ın teklif ettiği paranın 5 katını vereceklerini söylediler ama ben bu açığı başkasına vermeyi düşünmüyorum. Çünkü aralarında ülkemizden de çok sayıda ünlü var. Bu kişilerin Apple hesaplarına erişebilirler. Daha sonra da onların fotoğraflarını kötü amaçla sosyal medyada yayabilirler. Kötü niyetli kişilere bu açığı asla söylemeyeceğim. Bu tür açıkları, benden başka bulanlar da var. Onlar da bu alanlarda oldukça başarılılar. Ben de onların ekibinde olmayı düşünüyordum ama sonuçta herkes ayrı çalışıyor. Yazılım hataları her şeyde oluyor. Önemli olan bunları bulabilmek."