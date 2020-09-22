Teknolojik ürünlerin fiyatları giderek yükseliyor. Özellikle kulaklık kategorisinde iyi bir ürünü uygun fiyata almak zorlaşıyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi öncü firmaların tam kablosuz kulaklıkları ise ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bu durumda kişisel ihtiyaçlarımız için uygun fiyatlı seçeneklere yönelmek durumunda kalıyoruz.
Gayet doğal bir şekilde aldığımız kulaklığın bizi memnun etmesini bekliyoruz. Ancak bu deneyim ve davranışlara göre şekillenen bir süreç olduğu için bazen hüsrana uğrayabiliyoruz. Amazon Prime’ın ülkemize gelmesi ile birlikte teknolojik alışverişler bir nebze olsun daha da kolaylaştı. Biz de sizin için Prime aracılığı ile ertesi gün elinize ulaşacak, fiyat-performans konusunda başarılı kulaklıkları derledik.
NOT: Amazon Prime hesabı ile dizi ve film platformu Prime Video ve oyun platformu Prime Gaming'i kullanabilirsiniz. İlk 30 günü ücretsiz olan Amazon Prime, ardından aylık 7,90 TL sabit fiyat garantisine sahip. Dileyenler buraya tıklayarak Amazon Prime üyesi olabilirler. Ancak aşağıdaki ürünleri indirimli fiyatları ile satın almak için üye olmanız şart değildir.
249 TL: KZ-S1D HIFI
- Fiyatı: 249 TL
- Ağırlık: 10 gram kulaklıklar, 45 gram kutu
- Kutu boyutları: 70 x 40 x 41,5 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 20 metre
- Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 300 mAh kutu
- %100 şarj: 1,5 saat
- Kullanım süresi: 3 saat kulaklık + 20 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Type-C
- Empedans: 24 ohm
- Hassaslık: 111 db
- Sürücü çapı: 7,2 mm
- Frekans aralığı: 7 Hz - 40 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)
Listemizin en pahalı kulaklığı, ses konusunda kendisini kanıtlamış bir marka olan KZ'ye ait. Bu kulaklığın kulak yapısına uygun düzenlenen tasarımı dışında güçlü ses sürücüleri, yüksek frekans aralığı ile oldukça dikkat çekici. Ayrıca düşük gecikme süresi sunan bir de oyun modu bulunuyor. (1 yıla yakın bir süre boyunca KZ'nin çok daha uygun fiyatlı olan ZS3 modelini kullanmış biri olarak, bu denli yüksek fiyat performans oranına şaşırdığımı söylemem gerekiyor). Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
225 TL: Baseus Encok W04
- Fiyatı: 225 TL
- Ağırlık: Tek kulaklık 7 gram
- Boyutlar: 67,5 x 45,1 x 15 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 30 mAh kulaklık, 300 mAh kutu
- %100 şarj: 90 dakika
- Kullanım süresi: 5 saat kulaklıklar + 20 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Type-C
- Empedans: 32 ohm
- Hassaslık: 110 db
- Sürücü çapı: 13 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah, Beyaz
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4, IP5X)
Airpods ile popülerleşen tasarım çizgilerine sahip Encok W04, piyasadaki en gözde tam kablosuz kulaklıklardan birisi. Ürüne Amazon aracılığı ile ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
190 TL: QCY T1 Pro
- Fiyatı: 190 TL
- Ağırlık: Toplam 56,7 gram
- Kutu boyutları: 25 x 29 x 19,4 mm
- Bluetooth: 4.2
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 750 mAh kutu
- %100 şarj: 1 saat
- Kullanım süresi: 2,5 saat kulaklık + 20 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Type-C
- Empedans: 16 ohm
- Hassaslık: 93 db
- Sürücü çapı: 7,2 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)
QCY tarafından sporda kullanma özel olarak tasarlanan bu tam kablosuz kulaklık ise güçlü ses işlemcisi ile tanınıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
180 TL: Sony WIC310B
- Fiyatı: 180 TL
- Ağırlık: 19 gram
- Boyutları: 156 x 92 x 41 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: -
- %100 şarj: 3 saat
- Kullanım süresi: 15 saat
- Kontroller: Fiziksel buton
- USB: Type-C
- Empedans: 32 ohm
- Hassaslık: 110 db
- Sürücü çapı: 9 mm
- Frekans aralığı: 24 Hz - 24 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah, Altın, Mavi, Beyaz
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)
Sony'nin oldukç sade tasarımına sahip bu yeni nesil kablosuz kulaklığı, çift mikrofonu uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Her ne kadar batarya boyutu net olarak paylaşılmasa da tek seferde 15 saatlik kullanım sunması dikkat çekici. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
175 TL: 1more Omthing EO002BT
- Fiyatı: 175 TL
- Ağırlık: 4 gram tek kulaklık, toplam 43 gram
- Kutu boyutları: 70 x 36,5 x 25,4 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 550 mAh kutu
- %100 şarj: 5,5 saat
- Kullanım süresi: 4 saat kulaklık, 20 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Type-C
- Empedans: 32 ohm
- Hassaslık: 100 db
- Sürücü çapı: 7 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 22 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)
Kulaklık konusunda ülkemizde her ne kadar az bilinse de 1more, aslında bu konudaki uzman firmalardan. Sadece iyi bir ürün aldığınızı ve marka değeri olmadığı için uygun fiyatlı bulduğunuzu düşünün. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
170 TL: QCY T5 Oyun kulaklığı
- Fiyatı: 170 TL
- Ağırlık: Toplam 56 gram
- Kutu boyutları: 95 x 55 x 20 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 380 mAh kutu
- %100 şarj: 2 saat
- Kullanım süresi: 4 saat kulaklık + 10 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Type-C
- Empedans: 16 ohm
- Hassaslık: 110 db
- Sürücü çapı: 6 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah,
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)
QCY'ın oyunculara özel olarak lanse ettiği bu kulaklıkta, düşük ses gecikmelerini sağlamak için bir oyun modu bulunuyor. Eğer Airpods benzeri kulak dışına uzayan yapıda bir tasarımı seviyorsanız, listemizdeki ikinci seçenek QCY T5 oluyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
168 TL: Haylou T15
- Fiyatı: 168 TL
- Ağırlık: 3,7 gram tek kulaklık, 130 gram kutu
- Kutu boyutları: 21,9 x 21,6 x 17,8 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 43 mAh tek kulaklık, 2200 mAh kutu
- %100 şarj: 1,5 saat
- Kullanım süresi: 2,5 saat kulaklık + 60 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Micro
- Empedans: 32 ohm
- Hassaslık: 110 db
- Sürücü çapı: 7,2 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)
Kutusunun neredeyse bir powerbank gibi yüksek kapasiteli olduğu Haylou T15, aynı zamanda düşük gecikme süresi için Oyun Moduna sahip bir kulaklık. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
160 TL: Haylou GT1 Plus
- Fiyatı: 160 TL
- Ağırlık: 3,9 gram tek kulaklık
- Kutu boyutları: 62 x 40 x 28 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 43 mAh tek kulaklık, 310 mAh kutu
- %100 şarj: 2 saat
- Kullanım süresi: 5 saat kulaklık + 18 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Type-C
- Empedans: 16 ohm
- Hassaslık: 110 db
- Sürücü çapı: 7,2 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)
İçerisindeki Qualcomm QCC3020 işlemcisi bulunan bu kulaklık, Haylou'nun giriş seviyesindeki diğer kulaklıklarından daha kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
160 TL: Philips MyJam
- Fiyatı: 160 TL
- Ağırlık: 14,7 gram
- Boyutları: 40 x 20 x 80 mm
- Bluetooth: 4.1
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: -
- %100 şarj: 1,5 - 2 saat
- Kullanım süresi: 4,5 saat
- Kontroller: Fiziksel buton
- USB: Micro
- Empedans: 32 ohm
- Hassaslık: 107 db
- Sürücü çapı: 14,2 mm
- Frekans aralığı: 8 Hz - 24 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah, Beyaz
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Yok
Phillips'in kulak içi olmayan ama spordayken rahat kullanım sunan bir kulaklığına geçiyoruz. Her ne kadar Bluetooth 4.1 desteği bulunsa ve batarya değeri net olarak açıklanmasa da kullanıcıların büyük çoğunluğu kulaklığın ses performansından memnun olduklarını dile getirmişler. Kulaklığa Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
150 TL: QCY QY11
- Fiyatı: 150 TL
- Ağırlık: 16,4 gram
- Boyutlar: 40 x 24 x 32 mm
- Bluetooth: 4.1
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 90 mAh
- %100 şarj: 1,5 - 2 saat
- Kullanım süresi: 7 saat
- Kontroller: Fiziksel buton
- USB: Micro
- Empedans: 32 ohm
- Hassaslık: 110 db
- Sürücü çapı: 8 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 22 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)
Her ne kadar tam kablosuz olmasa da QCY TY11'i bu fiyat aralığındaki diğer ürünlerden ayıran önemli bir özelliği var. Bluetooh ile ses kayıplarını minimuma indiren Qualcomm işlemcisi sayesinde oldukça hoş ses verdiğini belirtmemiz gerekiyor (Bizzat ürünü uzun süreler boyunca kullanan birisi olarak, ses deneyimi açısından en çok memnun kaldığım kulaklıklardan birisi olduğunu ekleyebilirim). Ürüne Amazon ile ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
144 TL: QCY T6
- Fiyatı: 144 TL
- Ağırlık: Tek kulaklık 8,2 gram
- Kutu boyutları: 36 x 72 x 72 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 60 mAh kulaklık, 600 mAh kutu
- %100 şarj: 1,5 - 2 saat
- Kullanım süresi: 6 saat kulaklık + 30 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Micro
- Empedans: 32 ohm
- Hassaslık: 110 db
- Sürücü çapı: 6 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)
QCY'ın sporda kullanıma özel tasarladığı tam kablosuz bu kulaklıkta ise kutuyla birlikte 30 saate vardığı söylenen kullanım süresi dikkat çekiyor. Kulaklığa Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
132 TL: Xiaomi Mi TWS EarBuds Basic
- Fiyatı: 132 TL
- Ağırlık: Toplam 56,7 gram
- Kutu boyutları: 62 x 40 x 28 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth mesafesi: 10 metre
- Batarya: 43 mAh tek kulaklık, 300 mAh kutu
- %100 şarj: 2 saat
- Kullanım süresi: 3 saat kulaklık + 10 saat kutu
- Kontroller: Dokunmatik
- USB: Type-C
- Empedans: 16 ohm
- Hassaslık: 100 db
- Sürücü çapı: 7,2 mm
- Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz
- Renk seçenekleri: Siyah
- Gürültü engelleme: Pasif
- Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX7)
Xiaomi'nin aynı zamanda Redmi Airdots adı ile de piyasaya sürdüğü bu kulaklık, son dönemin en popüler tam kablosuz kulaklıklarından diyebiliriz. Ancak ses yüksekliği ve konuşma kalitesi açısından listedeki diğer kulaklıkların biraz gerisinde kalıyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Eğer bu fiyatlarda olan ve kullanıp memnun kaldığınız kulaklıklar varsa, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik farklı kategorilerde kaliteli ürünleri listelemeye devam edeceğiz, takipte kalın.