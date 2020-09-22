Uygun fiyatlı iyi bir kulaklık bulmak oldukça zor. Bu ihtiyacınızı karşılamaya yönelik küçük bir keşif çalışması gerçekleştirdik ve Amazon Prime aracılığı ile fiyat performans harikası kulaklıkları listeledik.

Teknolojik ürünlerin fiyatları giderek yükseliyor. Özellikle kulaklık kategorisinde iyi bir ürünü uygun fiyata almak zorlaşıyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi öncü firmaların tam kablosuz kulaklıkları ise ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bu durumda kişisel ihtiyaçlarımız için uygun fiyatlı seçeneklere yönelmek durumunda kalıyoruz.

Gayet doğal bir şekilde aldığımız kulaklığın bizi memnun etmesini bekliyoruz. Ancak bu deneyim ve davranışlara göre şekillenen bir süreç olduğu için bazen hüsrana uğrayabiliyoruz. Amazon Prime’ın ülkemize gelmesi ile birlikte teknolojik alışverişler bir nebze olsun daha da kolaylaştı. Biz de sizin için Prime aracılığı ile ertesi gün elinize ulaşacak, fiyat-performans konusunda başarılı kulaklıkları derledik.

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Fiyatı: 249 TL

249 TL Ağırlık: 10 gram kulaklıklar, 45 gram kutu

10 gram kulaklıklar, 45 gram kutu Kutu boyutları: 70 x 40 x 41,5 mm

70 x 40 x 41,5 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 20 metre

20 metre Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 300 mAh kutu

40 mAh tek kulaklık, 300 mAh kutu %100 şarj: 1,5 saat

1,5 saat Kullanım süresi: 3 saat kulaklık + 20 saat kutu

3 saat kulaklık + 20 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Type-C

Type-C Empedans: 24 ohm

24 ohm Hassaslık: 111 db

111 db Sürücü çapı: 7,2 mm

7,2 mm Frekans aralığı: 7 Hz - 40 KHz

7 Hz - 40 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)

Listemizin en pahalı kulaklığı, ses konusunda kendisini kanıtlamış bir marka olan KZ'ye ait. Bu kulaklığın kulak yapısına uygun düzenlenen tasarımı dışında güçlü ses sürücüleri, yüksek frekans aralığı ile oldukça dikkat çekici. Ayrıca düşük gecikme süresi sunan bir de oyun modu bulunuyor. (1 yıla yakın bir süre boyunca KZ'nin çok daha uygun fiyatlı olan ZS3 modelini kullanmış biri olarak, bu denli yüksek fiyat performans oranına şaşırdığımı söylemem gerekiyor). Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

225 TL: Baseus Encok W04

Fiyatı: 225 TL

225 TL Ağırlık: Tek kulaklık 7 gram

Tek kulaklık 7 gram Boyutlar: 67,5 x 45,1 x 15 mm

67,5 x 45,1 x 15 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 30 mAh kulaklık, 300 mAh kutu

30 mAh kulaklık, 300 mAh kutu %100 şarj: 90 dakika

90 dakika Kullanım süresi: 5 saat kulaklıklar + 20 saat kutu

5 saat kulaklıklar + 20 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Type-C

Type-C Empedans: 32 ohm

32 ohm Hassaslık: 110 db

110 db Sürücü çapı: 13 mm

13 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz

20 Hz - 20 KHz Renk seçenekleri : Siyah, Beyaz

: Siyah, Beyaz Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4, IP5X)

Airpods ile popülerleşen tasarım çizgilerine sahip Encok W04, piyasadaki en gözde tam kablosuz kulaklıklardan birisi. Ürüne Amazon aracılığı ile ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

190 TL: QCY T1 Pro

Fiyatı: 190 TL

190 TL Ağırlık: Toplam 56,7 gram

Toplam 56,7 gram Kutu boyutları: 25 x 29 x 19,4 mm

25 x 29 x 19,4 mm Bluetooth: 4.2

4.2 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 750 mAh kutu

40 mAh tek kulaklık, 750 mAh kutu %100 şarj: 1 saat

1 saat Kullanım süresi: 2,5 saat kulaklık + 20 saat kutu

2,5 saat kulaklık + 20 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Type-C

Type-C Empedans: 16 ohm

16 ohm Hassaslık: 93 db

93 db Sürücü çapı: 7,2 mm

7,2 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz

20 Hz - 20 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)

QCY tarafından sporda kullanma özel olarak tasarlanan bu tam kablosuz kulaklık ise güçlü ses işlemcisi ile tanınıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

180 TL: Sony WIC310B

Fiyatı: 180 TL

180 TL Ağırlık: 19 gram

19 gram Boyutları: 156 x 92 x 41 mm

156 x 92 x 41 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: -

- %100 şarj: 3 saat

3 saat Kullanım süresi: 15 saat

15 saat Kontroller: Fiziksel buton

Fiziksel buton USB: Type-C

Type-C Empedans: 32 ohm

32 ohm Hassaslık: 110 db

110 db Sürücü çapı: 9 mm

9 mm Frekans aralığı: 24 Hz - 24 KHz

24 Hz - 24 KHz Renk seçenekleri : Siyah, Altın, Mavi, Beyaz

: Siyah, Altın, Mavi, Beyaz Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)

Sony'nin oldukç sade tasarımına sahip bu yeni nesil kablosuz kulaklığı, çift mikrofonu uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Her ne kadar batarya boyutu net olarak paylaşılmasa da tek seferde 15 saatlik kullanım sunması dikkat çekici. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

175 TL: 1more Omthing EO002BT

Fiyatı: 175 TL

175 TL Ağırlık: 4 gram tek kulaklık, toplam 43 gram

4 gram tek kulaklık, toplam 43 gram Kutu boyutları: 70 x 36,5 x 25,4 mm

70 x 36,5 x 25,4 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 550 mAh kutu

40 mAh tek kulaklık, 550 mAh kutu %100 şarj: 5,5 saat

5,5 saat Kullanım süresi: 4 saat kulaklık, 20 saat kutu

4 saat kulaklık, 20 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Type-C

Type-C Empedans: 32 ohm

32 ohm Hassaslık: 100 db

100 db Sürücü çapı: 7 mm

7 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 22 KHz

20 Hz - 22 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)

Kulaklık konusunda ülkemizde her ne kadar az bilinse de 1more, aslında bu konudaki uzman firmalardan. Sadece iyi bir ürün aldığınızı ve marka değeri olmadığı için uygun fiyatlı bulduğunuzu düşünün. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

170 TL: QCY T5 Oyun kulaklığı

Fiyatı: 170 TL

170 TL Ağırlık: Toplam 56 gram

Toplam 56 gram Kutu boyutları: 95 x 55 x 20 mm

95 x 55 x 20 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 40 mAh tek kulaklık, 380 mAh kutu

40 mAh tek kulaklık, 380 mAh kutu %100 şarj: 2 saat

2 saat Kullanım süresi: 4 saat kulaklık + 10 saat kutu

4 saat kulaklık + 10 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Type-C

Type-C Empedans: 16 ohm

16 ohm Hassaslık: 110 db

110 db Sürücü çapı: 6 mm

6 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz

20 Hz - 20 KHz Renk seçenekleri : Siyah,

: Siyah, Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)

QCY'ın oyunculara özel olarak lanse ettiği bu kulaklıkta, düşük ses gecikmelerini sağlamak için bir oyun modu bulunuyor. Eğer Airpods benzeri kulak dışına uzayan yapıda bir tasarımı seviyorsanız, listemizdeki ikinci seçenek QCY T5 oluyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

168 TL: Haylou T15

Fiyatı: 168 TL

168 TL Ağırlık: 3,7 gram tek kulaklık, 130 gram kutu

3,7 gram tek kulaklık, 130 gram kutu Kutu boyutları: 21,9 x 21,6 x 17,8 mm

21,9 x 21,6 x 17,8 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 43 mAh tek kulaklık, 2200 mAh kutu

43 mAh tek kulaklık, %100 şarj: 1,5 saat

1,5 saat Kullanım süresi: 2,5 saat kulaklık + 60 saat kutu

2,5 saat kulaklık + 60 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Micro

Micro Empedans: 32 ohm

32 ohm Hassaslık: 110 db

110 db Sürücü çapı: 7,2 mm

7,2 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz

20 Hz - 20 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)

Kutusunun neredeyse bir powerbank gibi yüksek kapasiteli olduğu Haylou T15, aynı zamanda düşük gecikme süresi için Oyun Moduna sahip bir kulaklık. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

160 TL: Haylou GT1 Plus

Fiyatı: 160 TL

160 TL Ağırlık: 3,9 gram tek kulaklık

3,9 gram tek kulaklık Kutu boyutları: 62 x 40 x 28 mm

62 x 40 x 28 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 43 mAh tek kulaklık, 310 mAh kutu

43 mAh tek kulaklık, 310 mAh kutu %100 şarj: 2 saat

2 saat Kullanım süresi: 5 saat kulaklık + 18 saat kutu

5 saat kulaklık + 18 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Type-C

Type-C Empedans: 16 ohm

16 ohm Hassaslık: 110 db

110 db Sürücü çapı: 7,2 mm

7,2 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz

20 Hz - 20 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX5)

İçerisindeki Qualcomm QCC3020 işlemcisi bulunan bu kulaklık, Haylou'nun giriş seviyesindeki diğer kulaklıklarından daha kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

160 TL: Philips MyJam

Fiyatı: 160 TL

160 TL Ağırlık: 14,7 gram

14,7 gram Boyutları: 40 x 20 x 80 mm

40 x 20 x 80 mm Bluetooth: 4.1

4.1 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: -

- %100 şarj: 1,5 - 2 saat

1,5 - 2 saat Kullanım süresi: 4,5 saat

4,5 saat Kontroller: Fiziksel buton

Fiziksel buton USB: Micro

Micro Empedans: 32 ohm

32 ohm Hassaslık: 107 db

107 db Sürücü çapı: 14,2 mm

14,2 mm Frekans aralığı: 8 Hz - 24 KHz

8 Hz - 24 KHz Renk seçenekleri : Siyah, Beyaz

: Siyah, Beyaz Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Yok

Phillips'in kulak içi olmayan ama spordayken rahat kullanım sunan bir kulaklığına geçiyoruz. Her ne kadar Bluetooth 4.1 desteği bulunsa ve batarya değeri net olarak açıklanmasa da kullanıcıların büyük çoğunluğu kulaklığın ses performansından memnun olduklarını dile getirmişler. Kulaklığa Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

150 TL: QCY QY11

Fiyatı: 150 TL

150 TL Ağırlık: 16,4 gram

16,4 gram Boyutlar: 40 x 24 x 32 mm

40 x 24 x 32 mm Bluetooth: 4.1

4.1 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 90 mAh

90 mAh %100 şarj: 1,5 - 2 saat

1,5 - 2 saat Kullanım süresi: 7 saat

7 saat Kontroller: Fiziksel buton

Fiziksel buton USB: Micro

Micro Empedans: 32 ohm

32 ohm Hassaslık: 110 db

110 db Sürücü çapı: 8 mm

8 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 22 KHz

20 Hz - 22 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)

Her ne kadar tam kablosuz olmasa da QCY TY11'i bu fiyat aralığındaki diğer ürünlerden ayıran önemli bir özelliği var. Bluetooh ile ses kayıplarını minimuma indiren Qualcomm işlemcisi sayesinde oldukça hoş ses verdiğini belirtmemiz gerekiyor (Bizzat ürünü uzun süreler boyunca kullanan birisi olarak, ses deneyimi açısından en çok memnun kaldığım kulaklıklardan birisi olduğunu ekleyebilirim). Ürüne Amazon ile ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

144 TL: QCY T6

Fiyatı: 144 TL

144 TL Ağırlık: Tek kulaklık 8,2 gram

Tek kulaklık 8,2 gram Kutu boyutları: 36 x 72 x 72 mm

36 x 72 x 72 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 60 mAh kulaklık, 600 mAh kutu

60 mAh kulaklık, 600 mAh kutu %100 şarj: 1,5 - 2 saat

1,5 - 2 saat Kullanım süresi: 6 saat kulaklık + 30 saat kutu

6 saat kulaklık + 30 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Micro

Micro Empedans: 32 ohm

32 ohm Hassaslık: 110 db

110 db Sürücü çapı: 6 mm

6 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz

20 Hz - 20 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX4)

QCY'ın sporda kullanıma özel tasarladığı tam kablosuz bu kulaklıkta ise kutuyla birlikte 30 saate vardığı söylenen kullanım süresi dikkat çekiyor. Kulaklığa Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

132 TL: Xiaomi Mi TWS EarBuds Basic

Fiyatı: 132 TL

132 TL Ağırlık: Toplam 56,7 gram

Toplam 56,7 gram Kutu boyutları: 62 x 40 x 28 mm

62 x 40 x 28 mm Bluetooth: 5.0

5.0 Bluetooth mesafesi: 10 metre

10 metre Batarya: 43 mAh tek kulaklık, 300 mAh kutu

43 mAh tek kulaklık, 300 mAh kutu %100 şarj: 2 saat

2 saat Kullanım süresi: 3 saat kulaklık + 10 saat kutu

3 saat kulaklık + 10 saat kutu Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik USB: Type-C

Type-C Empedans: 16 ohm

16 ohm Hassaslık: 100 db

100 db Sürücü çapı: 7,2 mm

7,2 mm Frekans aralığı: 20 Hz - 20 KHz

20 Hz - 20 KHz Renk seçenekleri : Siyah

: Siyah Gürültü engelleme: Pasif

Pasif Suya ve toza dayanıklılık: Var (IPX7)

Xiaomi'nin aynı zamanda Redmi Airdots adı ile de piyasaya sürdüğü bu kulaklık, son dönemin en popüler tam kablosuz kulaklıklarından diyebiliriz. Ancak ses yüksekliği ve konuşma kalitesi açısından listedeki diğer kulaklıkların biraz gerisinde kalıyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Eğer bu fiyatlarda olan ve kullanıp memnun kaldığınız kulaklıklar varsa, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik farklı kategorilerde kaliteli ürünleri listelemeye devam edeceğiz, takipte kalın.