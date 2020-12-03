26 iPhone'un Tek Bir Tuşla Kapatılıp Açıldığı Anlar (Video)

Google Project Zero ekibinden Ian Beer, iOS 13.5'le kapatılan bir güvenlik açığından nasıl faydalanılabileceğini gösterdi. Yaklaşık 100 dolarlık bir harcama yaparak özel bir sistem kuran Beer, bu yöntemle iPhone'lara hakim olunabileceğini söylüyor. Bir de video paylaşan Beer, 26 iPhone'u bir tuşla kapatıp açıyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google Project Zero ekibinden Ian Beer'ın, iPhone'lardaki kritik bir güvenlik açığını tespit ettiğinden bahsetmiştik. Bugünse aynı isim, iPhone'ları etkileyen başka bir güvenlik açığının nasıl sömürülebileceğini gösterdi. Üstelik bu güvenlik açığının sömürülebilmesi için, telefonun Wi-Fi özelliğinin açık olması yeterliydi.

Beer, paylaştığı bir blog gönderisinde, söz konusu güvenlik açığının nasıl sömürülebileceğini gözler önüne serdi. Yaptığı çalışmaların detaylarına değinmeyen Beer, bu güvenlik açığıyla iPhone'ların üzerinde tam bir hakimiyet kurulabileceğini söylüyor. Beer, güvenlik açığıyla ilgili paylaştığı bir videoda ise sadece telefonları nasıl uzaktan kapatabildiğini gösteriyor. Ian Beer, o videoda 26 adet iPhone'u tek bir tuşla kapatıp açıyor.

Eğer çok iyi bir yazılımcıysanız, iPhone'ları kontrol edebilmek için sadece 100 dolara ihtiyacınız var

Beer, konuyla ilgili açıklamalarında Raspberry Pi kullanarak iPhone'ları yönettiğini söylüyor. Bunun için de birkaç adet Wi-Fi adaptörü kullanan Beer, birkaç satır kodla da iPhone'ları adeta kölesi haline getiriyor. Ancak açık konuşmak gerekirse Beer, sektördeki en iyi iPhone hackerlarından bir tanesi olarak biliniyor. Yani yapılan çalışma, çok da kolay bir şey değil.

Bu arada, iPhone'larda tespit edilen bu güvenlik açığı, mayıs ayında piyasaya sürülen iOS 13.5 işletim sistemiyle kapatıldı. Ancak o döneme kadar iPhone sahipleri, büyük bir risk ile karşı karşıyalarmış. Beer, yetenekli bir bilgisayar korsanının bu güvenlik açığından faydalanması için, menziline girecek bir iPhone'un Wi-Fi bağlantısının açık olmasının yeterli olacağını ifade ediyor. Eğer iOS 13.5'e yükseltme yapmadıysanız, bu güvenlik açığına karşı dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

İşte tam 26 adet iPhone'un tek tuşla kapatıldığı o anlar