iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: AirPods Daha Akıllı Hâle Geliyor

Apple’ın önümüzdeki büyük iPhone güncellemesi olacak iOS 27 hakkında yeni bilgiler geldi. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre şirket, özellikle AirPods tarafında kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, iPhone kullanıcıları için her yıl yeni yazılım özellikleri sunuyor. Ancak görünen o ki iOS 27, yalnızca iPhone’lara odaklanan bir güncelleme olmayacak. Yeni bilgilere göre şirket, AirPods deneyimini de daha kullanışlı hâle getirmek istiyor.

Bloomberg’in aktardığına göre iOS 27 ile birlikte AirPods, Apple ekosisteminde daha önemli bir yere sahip olabilir. Şirketin kulaklıkları yalnızca müzik dinleme ve görüşme yapma aracı olmaktan çıkarıp daha akıllı bir yardımcıya dönüştürmeyi hedeflediği belirtiliyor.

AirPods için yeni özellikler yolda olabilir

Yeni bilgiler, Apple’ın AirPods tarafında bazı yazılımsal yenilikler hazırladığını gösteriyor. Henüz tüm detaylar netleşmiş değil ancak bu özelliklerin iOS 27 ile birlikte duyurulabileceği ifade ediliyor.

Apple’ın özellikle AirPods, Genmoji ve AirPlay tarafında bazı geliştirmeler yaptığı söyleniyor. Yani iOS 27, sadece sistem performansı ya da arayüz değişiklikleriyle değil, Apple ekosistemindeki farklı ürünleri birbirine daha sıkı bağlayan yeniliklerle de öne çıkabilir.

Apple Watch tarafında da değişim sinyalleri var

Haberde dikkat çeken tek konu iOS 27 değil. Bloomberg’e göre Apple Watch’un da artık daha büyük bir yeniliğe ihtiyacı var. Çünkü Whoop, Oura Ring ve Google Health gibi rakipler özellikle sağlık ve fitness özellikleriyle daha fazla konuşulmaya başladı.

Apple Watch hâlâ dünyanın en popüler akıllı saatlerinden biri olsa da son yıllarda kullanıcıları heyecanlandıracak büyük yenilikler sunmakta zorlanıyor. Bu yüzden Apple’ın önümüzdeki dönemde sağlık takibi, yapay zekâ destekli analizler ve yeni sensörler konusunda daha güçlü adımlar atması beklenebilir.

