Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre OPPO Find X10, kare selfie kamerasına sahip ilk Android telefon olabilir.

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu
Deniz Şen Deniz Şen /

Akıllı telefon sektöründe kamera yarışları artık yalnızca megapiksel üzerinden ilerlemiyor. Şirketler, özellikle sosyal medya kullanım alışkanlıklarına uygun yeni kamera teknolojileri geliştirmeye çalışırken OPPO’dan dikkat çekici bir hamle geldi. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, şirketin kare formatlı selfie kamerası üzerinde çalıştığını gösteriyor.

İddialara göre bu teknoloji ilk kez OPPO Find X10 serisinde kullanılacak. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa cihaz, kare selfie kamerasına sahip ilk Android telefon olarak teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olabilir.

İçerikten Görseller

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu
k
5

Peki kare selfie kamerası tam olarak ne işe yarıyor?

k

Sızıntılarda bahsedilen sistem, klasik dikey sensörlerden farklı olarak 1:1 kare formatlı bir ön kamera kullanıyor. Bu yapı sayesinde telefon, hem yatay hem de dikey alanda daha geniş görüntü yakalayabiliyor. Bunun en büyük avantajı ise sosyal medya tarafında ortaya çıkıyor. Kullanıcılar Instagram Reels, TikTok veya YouTube Shorts gibi farklı formatlar için görüntüyü sonradan kırpabiliyor ve kalite kaybını minimum seviyede tutabiliyor.

OPPO’nun test ettiği ön kamera sistemi tam 100 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

5

Sensörün Samsung tabanlı özel bir çözüm olduğu ve yaklaşık 1/2.5 inç boyutunda geliştirildiği belirtiliyor. Bu da yalnızca yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafları değil; aynı zamanda daha esnek kırpma ve dijital yakınlaştırma imkanları anlamına geliyor.

Sadece kamera tarafında değil diğer özellikleriyle de iddialı olacak.

OPPO Find X10 yalnızca kare selfie kamerasıyla değil, diğer donanım özellikleriyle de oldukça iddialı olacak. Cihazın 6.59 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü LTPO ekranla geleceği ve tam 165 Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca telefonda yaklaşık 8.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunacağı da iddialar arasında yer alıyor.

OPPO Find X10 serisinin 2026’nın son çeyreğinde, büyük ihtimalle ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

Akıllı Telefon Oppo

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com