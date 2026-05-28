Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre OPPO Find X10, kare selfie kamerasına sahip ilk Android telefon olabilir.

Akıllı telefon sektöründe kamera yarışları artık yalnızca megapiksel üzerinden ilerlemiyor. Şirketler, özellikle sosyal medya kullanım alışkanlıklarına uygun yeni kamera teknolojileri geliştirmeye çalışırken OPPO’dan dikkat çekici bir hamle geldi. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, şirketin kare formatlı selfie kamerası üzerinde çalıştığını gösteriyor.

İddialara göre bu teknoloji ilk kez OPPO Find X10 serisinde kullanılacak. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa cihaz, kare selfie kamerasına sahip ilk Android telefon olarak teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olabilir.

Peki kare selfie kamerası tam olarak ne işe yarıyor?

Sızıntılarda bahsedilen sistem, klasik dikey sensörlerden farklı olarak 1:1 kare formatlı bir ön kamera kullanıyor. Bu yapı sayesinde telefon, hem yatay hem de dikey alanda daha geniş görüntü yakalayabiliyor. Bunun en büyük avantajı ise sosyal medya tarafında ortaya çıkıyor. Kullanıcılar Instagram Reels, TikTok veya YouTube Shorts gibi farklı formatlar için görüntüyü sonradan kırpabiliyor ve kalite kaybını minimum seviyede tutabiliyor.

OPPO’nun test ettiği ön kamera sistemi tam 100 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Sensörün Samsung tabanlı özel bir çözüm olduğu ve yaklaşık 1/2.5 inç boyutunda geliştirildiği belirtiliyor. Bu da yalnızca yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafları değil; aynı zamanda daha esnek kırpma ve dijital yakınlaştırma imkanları anlamına geliyor.

Sadece kamera tarafında değil diğer özellikleriyle de iddialı olacak.

OPPO Find X10 yalnızca kare selfie kamerasıyla değil, diğer donanım özellikleriyle de oldukça iddialı olacak. Cihazın 6.59 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü LTPO ekranla geleceği ve tam 165 Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca telefonda yaklaşık 8.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunacağı da iddialar arasında yer alıyor.

OPPO Find X10 serisinin 2026’nın son çeyreğinde, büyük ihtimalle ekim ayında tanıtılması bekleniyor.