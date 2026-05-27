Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 Pro modeliyle ilgili ilk kamera detayları ortaya çıktı. Sızıntıya göre şirket, daha önce yalnızca Ultra modellerde sunduğu bazı kamera özelliklerini bu kez Pro serisine taşıyabilir.

Samsung henüz Galaxy S27 serisi üzerinde resmi açıklama yapmasa da cihazlarla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Galaxy S27 Pro'nun kamera tarafında önemli yükseltmelerle gelebileceğine işaret ediyor.

İddiaya göre Samsung, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği gelişmiş kamera özelliklerinden bazılarını Galaxy S27 Pro modeline entegre etmeyi planlıyor.

Galaxy S27 Pro'nun kameras tarafında neler sunacak?

Sızıntıya göre Galaxy S27 Pro'da 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 50 MP telefoto kamera yer alacak. Bu sistemin özellikle düşük ışık performansı ve yakınlaştırma tarafında mevcut modellere göre daha başarılı sonuçlar sunması bekleniyor. Samsung'un ayrıca gelişmiş yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojilerini de yeni modele taşıyacağı belirtiliyor. Böylece kullanıcılar daha net gece fotoğrafları ve daha başarılı portre çekimleri elde edebilecek.

Samsung'un gelecek yıl Galaxy S serisinde önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Şirket, mevcut üçlü yapıyı genişleterek Galaxy S27, S27+, S27 Pro ve S27 Ultra olmak üzere dört farklı amiral gemisi model tanıtacak. Son sızıntı ise seriye katılması beklenen yeni Pro modeline odaklanıyor. Galaxy S27 Pro modelinde 6,47 inç boyutunda OLED bir ekran göreceğiz. Bu onu S27’den daha büyük, S27+ ve S27 Ultra’dan ise daha küçük yapacak. Yeni nesil Snapdragon işlemci, Privacy Display ekran teknolojisi gibi özellikleri de göreceğiz. Buradan, Samsung’un S27 Pro ve S27 Ultra’da Apple’ın iPhone’lardaki Pro ve Pro Max benzeri bir yaklaşım sergileyeceğini düşünebiliriz.

Galaxy S27 Pro'nun 2027 ocak veya şubatta tanıtılması bekleniyor.