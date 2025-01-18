1969 senesinde Ay'a fırlatılan uzay aracı az kalsın korkunç bir faciaya yol açıyordu ki Astronot Alan Bean, eğitimlerden hatırladığı bir bilgi sayesinde kritik bir müdahalede bulundu.

Bundan 56 yıl önce, Ay'a inmesi planlanan uzay aracı fırlatıldığında birbiri ardına talihsiz olaylar yaşandı. Uzay aracına yıldırımların çarpmasıyla elektrik sistemleri çöktü.

Ekipteki astronotlardan birinin, ders notlarından bir prosedürü hatırlamasıyla hem astronotların canı hem de 4 milyon dolarlık uzay aracı kurtuldu.

1969 yılında, Apollo 12'nin kalkışı sırasında çok tehlikeli anlar yaşandı.

14 Kasım 1969 yılında Apollo 12'nin kalkışı planlanmıştı. O gün, hava şartları epey kötüydü ancak NASA, uyarıları dikkate almayıp uzay aracını gönderme konusundaki kararını sürdürdü.

Kalkıştan 37 saniye sonra, aracın V roketine ilk yıldırım çarptı. Bu yıldırımla roketin yakıt hücreleri, elektrik sistemleri ve diğer önemli sistemler devre dışı oldu. İlk yıldırımdan 16 saniye sonra ikinci yıldırım çarptı ve tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla sistem etkilendi.

Uzay aracının içindeki mürettebatın kritik bilgilere erişimi kesildi.

Rokette; Charles Conrad Jr., Alan L. Bean ve Richard F. Gordon adlı 3 astronot vardı. Yaşanan telaşın ve bozulan sistemlerin arasında, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Komuta modülünün göstergeleri bozulduğu için en kritik bilgilere ulaşamıyorlardı.

Burada devreye, Astronot Alan Bean girdi. Yıldırım çarptıktan sonra, Yer Kontrol'den (Mission Control) John Aaron isimli uçuş kontrolörü, "SCE to AUX" (Signal Conditioning Equipment - Auxiliary) anahtarını çevirmesini istedi.

Alan Bean, kontrolörden gelen talimatı, ders notları sayesinde hatırladı.

"SCE to AUX" komutunun anlamı, araç içindeki sinyal işleme ekipmanını yedek moda almak demekti. Alan Bean, hemen hatırladığı prosedürleri uyguladı ve böylece elektrik sistemleri yeniden normal hâle gelebildi.

Bu kritik hamle sayesinde, Apollo 12 ekibi, görevlerine devam edebildi ve Ay'a başarıyla iniş yaptılar. Alan Bean’in eğitimi ve prosedürleri hatırlaması, 4 milyon dolarlık uzay aracını ve 3 astronotun canını işte böyle kurtardı...

Uzay meraklılarını şöyle alalım: