3 Boyutlu Baskı Yöntemiyle Üretilen Bitkisel Et Tanıtıldı

Redefine Meat isimli bir şirket tarafından 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilen ve bitkisel besinlerin kullanıldığı et, bugün tanıtıldı. “Alt-Steak” olarak adlandırılan ürünün 2021’den itibaren yaygınlaşması bekleniyor.

Hayvansal besinlerden yoksun bir şekilde 3 boyutlu baskı yöntemiyle gıda üretimi üzerine çalışmalar yapan Redefine Meat, bugün yeni bir ürününü tanıttı. Şirketin ürettiği ‘Alt-Steak’ isimli ‘et’, tamamen bitkisel besinler kullanılarak üç boyutlu baskı yöntemiyle üretildi.

Alt-Steak isimli bitkisel et, şirketin ilk bitkisel besinlerin kullanıldığı 3D olarak basılan ürünü oldu. Etin yerini alması düşünülen yeni ürün, 2018 yılında bir girişim olarak ortaya çıkan şirketin patent başvurusunu yaptığı kendi özel teknolojisiyle üretildi.

2021 yılından itibaren yaygınlaşması bekleniyor:

Şirketin açıklamasına göre 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilen Alt-Steak, bu yıl bitmeden seçili lüks restoranların menüsündeki yerini alacak. Ürünü daha uygun yerlerde denemek isteyenlerse biraz daha beklemek zorunda kalacak. Şirkete göre Alt-Steak, 2021 yılından itibaren çoğu yerde karşımıza çıkacak.

Redefine Meat’in CEO’su ve ortağı Eschar Ben-Shitrit, ürünlerinin nasıl geliştirildiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Eschar, premium bir etin tadını ve hissini taklit edebilmek için dışarıdan yardım aldıklarını söyledi. Şirketin yardım aldığı insanlar arasında kasaplar, şefler ve gıda teknolojistleri de bulunuyordu.

Redefine Meat, aldığı yardımlarla 70’ten fazla tat parametresini dijital olarak haritalandırdı ve bunu 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilen ete işledi. Şirketin ete işlediği parametreler arasında etin dokusu, yağ dağılımı, ağızdaki hissi ve ne kadar sulu olduğu gibi faktörler de bulunuyordu.

Peki şirket neden böyle bir ürün geliştirdi? Günümüzde birçok insanın vejeteryan olmasına neden olan etik nedenlerin yanı sıra Redefine Meat, bu yöntemin daha verimli ve sürdürülebilir olduğuna inandığını açıkladı. Şirket, ürünlerinin normal et üretimine göre %95 daha sürdürülebilir olduğunu belirtti.