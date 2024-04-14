Kaliforniya'da yaşanan olaylar zincirinde hırsızlar, 300.000 dolarlık lego setlerini çaldılar.

Çoğu kişinin gözünde basit oyuncaklar olarak görülseler de Lego setleriyle birbirinden etkileyici şeyler yapıldığını görüyoruz. Lego’nun kendi profesyonel setlerini düşündüğümüzde bile ileri seviye bir mühendisliğin bu oyuncaklara katıldığı ortada. İnsanların kendi kendilerine bulduğu şeyler, bunun da ötesine geçiyor.

Bunların da etkisiyle Lego setleri şüphesiz değerli şeyler. Hem koleksiyonerlik hem de hobi açısından sürekli değerlendirilen bu setler, bugün ilginç bir olayla karşımızda. Kaliforniya’da gerçekleşen olaylarda bir grup, mağazalardan Lego setlerini çalıyordu. Kaliforniya polisi, yaptığı duyuruda yüz binlerce dolarlık lego seti çalan hırsızları yakaladığını duyurdu.

Yaklaşık 300.000 dolarlık lego setleri çalındı.

Yapılan açıklamaya göre üçü erkek biri kadın olmak üzere 4 kişiden oluşan ekip; Target, Home Depot ve Lowe’s gibi mağazalardan lego setlerini çalıp karaborsacılara satıyordu. Bu kişiler de daha sonradan başkalarına online veya yüz yüze olacak şekilde, işi oldukça yasal göstererek satış gerçekleştiriyordu.

Polisin yaptığı açıklamaya göre dörtlünün geçmişinde farklı hırsızlık vakaları da var. Kaliforniya polisi, ele geçirdiği setlerin fotoğraflarını da paylaştı. Listedeki setler arasında şunlar var:

921 parçadan oluşan Millennium Falcon - 85 Dolar

6.167 parçadan oluşan Lord of the Rings Rivendell seti - 500 Dolar

Aslan Şövalyelerin Kalesi - 400 Dolar

1.458 parçalık Porsche 911 seti - 170 Dolar

Fotoğraflara bakınca bu setlerden çok sayıda ele geçirildiğini görebiliyoruz. “Keşke bizim olsa…” diye iç çeke çeke baktığımız görseller hakkında sizin düşünceleriniz neler?