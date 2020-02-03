Demir Çağı'na Ait Madeni Paralar Rekor Kırdı

2012 yılında bulunan madeni paraların, Demir Çağı'na ait en büyük madeni para hazinesi olduğu ortaya çıktı. Bazıları Jersey adasında bir müzede sergilenen paraların toplam değerinin 13 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kendine has nitelikleriyle öne çıkan ve araştırmacıları şaşırtan arkeolojik bulgulara bir yenisi daha eklendi. Binlerce yıl öncesinden kalma madeni paralar, miktarıyla rekor kırdı. 2012 yılında bulunan madeni para yığını, içerdiği yaklaşık 70.000 civarındaki madeni parayla kendinden neredeyse 40 yıl önceki rekoru kırdı.

2012 yılının ocak ayında bulunmuş olan madeni para hazinesi, Demir Çağı’ndan kalmış olduğunun tespit edilmesiyle Demir Çağı'na ait en büyük madeni para hazinesi unvanını ele geçirdi. Bu bulgunun yaklaşık 13 milyon dolar değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

'Jersey, Demir Çağı bulguları için önemli bir bölge'

1978 yılında Wiltshire’da bulunan Demir Çağı’ndan kalma madeni para yığını, içerdiği 54.951 adet madeni parayla o dönem rekor kırmıştı. 2012 yılında bulunan ve Demir Çağı’ndan kalma olduğu saptanan yeni bir yığın, 69.347 adet madeni parayla önceki rekor sahibini tahtından etti.

Yeni bulgu, Birleşik Krallık’a bağlı Manş Adaları’ndan biri olan Jersey’de bulundu. Reg Mead ve Richard Miles adındaki hazine avı meraklıları, paraları bir metal detektörü yardımıyla buldu. Bazıları M.Ö. 50 yılından olan paraların bir kısmı, Jersey’de bulunan La Hougue Bie Museum’da sergilenmekte.

Tekrar bulunması yıllar aldı:

Aslında bu madeni para hazinesi, Reg Mead ve Richard Miles tarafından 80’li yıllarda tespit edilmişti ancak ikili, kendilerini gören biri tarafından ihbar edilince hazinenin yerinin tekrar bulunması zaman aldı. Sonunda 2012 yılında, altın ve gümüş paralar içeren hazine kil bir höyüğün içinde bulundu.

Elde edilen arkeolojik bulguların Jersey’de bulunmasından kıvanç duyduğunu belirten Jersey Heritage Müdürü Olga Finch, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Bu olaydan dolayı şaşırmış değiliz. Bununla beraber böylesine önemli bir bulgunun Jersey’de bulunup sergilenmesi bizi mutlu ediyor. Elde edilenler, adamızın Demir Çağı tarihçiliği adına ne kadar önemli bir yer olduğunu bir kez daha gösteriyor.”