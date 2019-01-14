48 MP Kameralı Meizu Note 9’un Özellikleri Ortaya Çıktı

Meizu Note 9 hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler var. Telefonun kamerası 48 MP olacak ve cihaz, gücünü Snapdragon 675 işlemciden alacak.

2019 yılında piyasaya çıkacak olan ilk Meizu marka telefon, Meizu Note 9 olabilir. Meizu CEO’su Jack Wong, şirketin resmi forumunda telefonla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Forumda ayrıca telefonun konsept görüntüleri de yer aldı.

Görüntülere göre yeni telefon çentikli ekran tasarımına sahip olacak. Böylece Meizu Note 9, firmanın çentikli ekran tasarımına sahip ilk telefonu olacak. Android 9 Pie yüklü olacak şekilde gelecek olan cihaz, Meizu’nun en son Flyme kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Telefonun arka kısmına dair bir bilgi yok fakat burada bir parmak izi okuyucunun olmayabileceği söyleniyor. Muhtemelen bu özellik, telefonun yan tarafında bulunacak.

Telefonun kamerası 48 MP olacak. Tabii bu ana kamera için geçerli. Çift kameralı bir sisteme sahip olması planlanan telefonun Samsung GM1 kamera sensörü kullanıyor olması mümkün.

Telefonun işlemcisinin Snapdragon 6150 olacağı söyleniyor. Snapdragon 6150, Snapdragon 675’in kod adı olarak biliniyor. Yakın zamanda model numarası M932Q olan bir Meizu telefon, Çin’in 3C veri tabanında ortaya çıkmıştı. Telefonun 4000 mAh bataryası olması bekleniyor.

Meizu’nun genel olarak Redmi ile rekabet halinde olduğunu göz önüne alırsak, Meizu Note 9’un da Redmi Note 7 ile aynı fiyatlardan piyasaya çıkması olası. Redmi Note 7 piyasaya 999 Yuanlık fiyat etiketiyle çıkmıştı. Firmanın cihazı resmi olarak 5 Şubat’taki etkinlikte duyurması bekleniyor.