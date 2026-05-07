2026'nın ilk çeyreğinde dünyada en çok tablet satan markalar belli oldu. Zirvedeki isim değişmedi.

Dünya çapında en çok ilgi gören teknolojik ürünler arasında tabletler de yer alıyor. Peki dünyada en çok tablet satan marka hangisi? Araştırma firması Omdia bu konuda yeni verileri bizlerle buluşturdu. Paylaşılan raporda, 2026’nın ilk üç ayında dünya çapındaki tablet satışları detaylandırıldı.

Verilere göre 2026’nın ilk çeyreğinde toplamda 37 milyon adet tablet satışı gerçekleştirildi. Önceki yıla kıyasla satışlarda yalnızca %0,1’lik bir artış yaşandı. Bölgesel performansta en çok satılan bölgeler sırasıyla Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika oldu. Marka bazında ise Apple’ın ezici üstünlüğü devam ediyor.

2026'nın ilk 3 ayında dünyada en çok tablet satan markalar

Apple - 14,8 milyon (%40,1 pazar payı) Samsung - 5,7 milyon - (%15,7 pazar payı) Huawei - 3,2 milyon (%8,8 pazar payı) Lenovo - 3,045 milyon (%8,2 pazar payı) Xiaomi - 2,6 milyon (%7,2 pazar payı) Diğer markalar - 7,4 milyon (%20,1 pazar payı)

Listeye baktığımızda Apple’ın ilk çeyrekteki satışlarda %40 gibi inanılmaz yüksek bir payına sahip olduğunu görüyoruz. Şirket, üç ayda 14,8 milyon iPad satarak satışların büyük çoğunluğunu oluşturmuş. Ayrıca yıllık bazda %7,9’luk bir artış da yaşamış. Yeni iPad modellerinin gelmesinin bunda etkisi var. Veriler pek şaşırtıcı değil çünkü Apple’ın iPad modellerinde tablet pazarında uzun yıllardır devam eden ezici bir üstünlüğü var ve hâlâ ciddi bir rakibi yok.

İkinci sırada ise 5,7 milyon satış yapan ve %15,7’lik paya sahip olan Samsung’u görüyoruz. Üçte %28’lik bir artış yaşayan ve 3,2 milyon satan Huawei, dörtte ise %20 artış yaşayarak 3 milyon satan Lenovo bulunuyor. Xiaomi ise 2,6 milyon satmış ve yıllık oranda %13 gibi ciddi bir düşüş yaşamış.