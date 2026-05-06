Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin kararlı sürümünün dağıtımına başladı. İşte güncellemeyi alan ilk modeller!

Samsung kullanıcılarının aylardır beklediği gün sonunda geldi.

Uzun süren beta testlerinin ardından One UI 8.5’in kararlı sürümü resmen dağıtıma çıktı.

İlk güncelleme alan modeller hangisi?

Tahmin edileceği gibi güncellemenin ilk durağı Galaxy S25 serisi oldu ancak Samsung bu kez işi ağırdan almıyor. Daha ilk günden güncelleme alan cihaz sayısı hızla arttı.

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Kısa süre içinde daha fazla Galaxy telefon ve tabletin bu listeye eklenmesi bekleniyor.

Türkiye'deki cihazlara geldi mi?

Her zamanki gibi ilk dağıtım Güney Kore’de başladı ancak diğer bölgelerdeki kullanıcıların da çok beklemesine gerek yok. Önümüzdeki günlerde güncellemenin global olarak yayılması planlanıyor.

Eğer cihazınız listede yer alıyorsa, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek kontrol edebilirsiniz.