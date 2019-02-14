48 MP Kameralı Xiaomi Mi 9 ile Çekilen İlk Fotoğraflar

Xiaomi kurucu ortağı Chuan Wang, Xiaomi Mi 9 ile çekilmiş ilk fotoğraf örneklerini yayınladı. Görünüşe göre Mi 9, kamera performansı ile Samsung, Apple gibi rakiplerini zorlayacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, gelecek hafta gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte şirketin yeni amiral gemisi Mi 9’u tüketicilerin beğenisine sunacak. Ortaya çıkan sızıntılar Xiaomi Mi 9’un üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor ki bu da cihazın kamera performansı ile ilgili beklentileri yukarı çekiyor.

Xiaomi’nin kurucu ortağı ve Çin bölümünün başkanı olan Chuan Wang, Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da yaptığı paylaşım ile Xiaomi Mi 9 kamerası ile çekilmiş ilk fotoğraf örneklerini gösterdi. Üç ayrı sahnede çekilmiş üç fotoğraf paylaşan Wang, Xiaomi’nin Mi 9 ile birlikte kamera yarışına dahil olacağının sinyalini verdi.

Fotoğraflardaki kontrast oranının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca netlik ve renk doğruluğu da oldukça iyi optimize edilmişe benziyor. İkinci görselde arka planın neredeyse hiç bulanıklaşmamış olması, cihazın nesne fotoğraflarında mükemmel performans sergilemeyeceğini gösteriyor ancak yine de Mi 9’un kamera konusunda iddialı olacağına şüphe yok.