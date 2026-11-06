Motorola’nın Yeni Amiral Gemisi Signature 27 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola, yeni amiral gemisi Signature 27 modelini tanıttı. Telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Motorola’nın yeni amiral gemisi Signature 27, önceki nesle kıyasla yenilenen ekranı, kamera sistemi ve bataryasıyla tanıtıldı.

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Tasarımda özel dokulu arka kapak ve Pantone onaylı iki renk seçeneği tercih edilmiş. Modelin teknik özellikleri, güncelleme desteği ve fiyatı şöyle:

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Çift katmanlı ekranda 12.000 nit tepe parlaklığı

6,78 inç boyutundaki ekran, 1.5K çözünürlük sunuyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde sayfaları kaydırırken ve animasyonlarda daha akıcı bir görüntü elde ediliyor.

Extreme AMOLED Duo adı verilen çift katmanlı panel, 12.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Ancak bu değer yalnızca ekranın küçük alanları için geçerli; günlük kullanımda ekranın tamamı bu parlaklığa çıkmıyor.

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Motorola’ya göre ekran, geleneksel OLED panellere kıyasla yüzde 34 daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Kullanım ömrünün de yüzde 121’e kadar daha uzun olduğu belirtiliyor.

200 MP periskop kamera ve EVS aksiyon sensörü

Ana kamerada, az ışıkta da iyi sonuçlar vermesi için 50 MP çözünürlüğünde bir Sony sensör kullanılıyor. 200 MP periskop kamera ise görüntüyü lensleriyle 3 kat yakınlaştırabiliyor. Yazılım yardımıyla yapılan dijital yakınlaştırmada bu oran 100 kata kadar çıkıyor.

Üçüncü kamera, daha geniş bir alanı tek kareye sığdırmak için kullanılan 50 MP ultra geniş açılı kamera. Otomatik odaklama desteği bulunan bu kamera, 122 derecelik görüş açısı sunuyor.

EVS adı verilen ek sensör, hızlı hareket eden nesnelerin çekim sırasında daha net görünmesine yardımcı oluyor. Video tarafında da yüksek çözünürlüklü 8K kayıt desteği bulunuyor.

Elmas parçacıklı soğutma ve 7.000 mAh batarya

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcinin fazla ısınmasını önlemek için ArcticMesh adlı bir soğutma sistemi kullanılıyor. Bu sistemde, ısıyı dağıtmaya yardımcı olan çok küçük elmas parçacıkları içeren bir jel bulunuyor. Isıyı telefonun içinde daha geniş bir alana yayan buhar odası da önceki nesle göre yüzde 40 büyütülmüş.

Silikon ve karbon kullanılan bataryanın kapasitesi 7.000 mAh. Telefon, kabloyla 90W, kablosuz olarak ise 50W’a kadar şarjı destekliyor.

Bataryadaki enerjiyi başka cihazlarla paylaşmak da mümkün. Ters şarj adı verilen bu özellik, kablosuz bağlantıda 5W, kablolu bağlantıda ise 4,5W güç sunuyor. Böylece telefon, uyumlu bir kulaklığı veya başka bir telefonu şarj etmek için kullanılabiliyor

Yedi büyük Android güncellemesi ve GrapheneOS desteği

Telefon kutudan Android 17 ile çıkıyor. Motorola, yedi büyük Android sürüm güncellemesi ve küresel lansman tarihinden itibaren yedi yıla kadar güvenlik güncellemesi vadediyor. Şirket, güncelleme desteğinin pazara, operatöre ve modele göre değişebileceğini de belirtiyor.

Signature 27 için Android tabanlı, gizlilik ve güvenlik odaklı alternatif işletim sistemi GrapheneOS desteği de duyuruldu.

Motorola Signature 27 fiyatı

Motorola Signature 27’nin tavsiye edilen küresel satış fiyatı 1.899 euro, ABD başlangıç fiyatı ise 1.599 dolar olarak belirlendi. Seçili bazı ülkelerde, belirli satıcılar ve iş ortakları üzerinden 1.399 eurodan başlayan lansman fiyatları sunulacak.

Telefon, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 16 Kasım 2026’da satışa çıkacak. ABD’de ise 19 Kasım’da ön siparişe açılacak, 26 Kasım’da satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağını henüz bilmiyoruz.